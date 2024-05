Norge er på vei mot en gjeldskrise uten like

Gjestekommentar: Jens Skancke Presthus, selvstendig makroanalytiker

Etter finanskrisen gikk private bedrifter og husholdninger i mange land gjennom en periode med lav gjeldsvekst. I USA, Storbritannia og Spania har gjeldsgraden relativt til BNP og inntekt falt betraktelig. I Norge, derimot, har bedrifter og husholdninger nesten ikke gjort annet enn å øke gjeldsbyrden de siste 15 årene. Dette kan fort bli et stort problem om noen år. Husk at gjelds- og finanskriser som regel starter i privat sektor, ikke offentlig.

En direkte konsekvens av Norges raskt voksende private gjeldsmengde – samt laber lønnsvekst over de siste 15–20 årene – er at norske bedrifter og husholdninger bruker en rekordstor andel av inntekten sin til å betjene gjeld: Opp fra 28,5 prosent i 2022 til 34,3 prosent i september 2023, ifølge tall fra the Bank for International Settlements. Andelen er nå større enn før finanskrisen, til tross for at rentene er lavere i dag. Den er også mye større enn i de fleste andre land.

Så langt har ikke dette ført til noen stor krise. Dette er hovedsakelig fordi arbeidsledigheten er lav, som gjør at folk flest klarer å betjene gjelden sin så lenge de kutter i forbruket. Dog er det så klart bekymringsfullt at privat konsum – den viktigste driveren for økonomisk vekst – har falt tilbake til 2019-nivåer målt i volum.