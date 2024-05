Rentene har ikke vært høyere på over 12 år

Salgspresset i japanske statsobligasjoner fortsetter. De siste ukene har verdiene på statsobligasjonene med løpetid på 10 år falt markant, og renten har sakte men sikkert jobbet seg opp mot 1 prosent.

Etter klokken 8 onsdag morgen ble det gjort et salg av de tiårige statsobligasjonene som sendte renten over 1 prosent, og vi må tilbake til starten av 2012 for å finne lignende rentenivåer.

BRØT GJENNOM: Renten på den tiårige japanske statsobligasjonen bikket 1 prosent onsdag morgen. Renten har holdt seg over 1 prosent i timene i etterkant. Kilde: Trading Economics

Onsdag morgen svekker yen seg også noe mot dollaren, hvor prisen på dollar betalt i yen steg med et par cent til 156,43 yen. Yen svekker seg mot de fleste andre store valutaer, men ikke mot den norske kronen.

Etter at Norge anerkjente Palestina falt også den norske kronen bredt.

Natt til onsdag ble Japans handelsbalanse for april offentliggjort. Den viste et handelsunderskudd på 462,50 milliarder yen. Det tilsvarer rundt 31 milliarder norske kroner. Konsensus på forhånd var et underskudd på 339,50 milliarder yen, ned fra et overskudd på 366,50 milliarder i mars.

Eksporten steg bare 8,3 prosent på årsbasis, noe som er tydelig lavere enn konsensusforventningene om eksportvekst på 11,1 prosent. Importen steg også 8,3 prosent, som er nærmere forventningen om 9 prosent importvekst.