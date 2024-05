JP Morgan-sjef Jamie Dimon har igjen blitt spurt om sine tanker rundt amerikansk økonomi, og om USA er på vei mot en hard landing. På spørsmål fra CNBC vil han slett ikke utelukke et slikt utfall.

– Hvordan kan noen som leser historie si at det ikke finnes en sjanse for en hard landing, sier han.

Dimons største frykt er at USAs økonomi går inn i stagflasjon, en periode med stigende inflasjon og svakere vekst med høy arbeidsledighet.

– Jeg ser på spennvidden i utfallene, og det verste utfallet for oss alle er stagflasjon, høyere renter, resesjon. Det betyr at selskapsresultater vil falle, og vi vil komme oss gjennom det. Verden har overlevd, men jeg mener sjansen har vært høyere enn andre tror, fortsetter han overfor nettstedet på sidelinjen av JP Morgans Global China Summit i Shanghai.

– Hvorfor tar markedet rett nå?

CNBC-intervjuet med Dimon finner sted dagen etter referatet fra forrige rentemøte i Federal Reserve som viste en stigende bekymring for inflasjonen. JP Morgan-sjefen tror fortsatt at renten kan gå «bittelitt opp.»

– Jeg tror inflasjonen er seigere enn folk tror. Jeg tror sjansene er høyere enn andre folk tror, mest på grunn av den enorme mengden finanspolitisk stimulans som fortsatt er i systemet – og fortsatt kanskje driver noe av denne likviditeten. Er verden forberedt på høyere inflasjon? Ikke egentlig, advarer han.

Ifølge CME FedWatch Tool priser omtrent halvparten av de spurte traderne inn en 25 basispunkters økning innen september. Dimon understreker overfor nettstedet at markedets forventninger ikke alltid er riktige.

– Verden sa lenge at inflasjonen skulle holde seg på 2 prosent. Så sa den at den skulle gå til 6 prosent, før den sa at den skulle gå til 4 prosent. Verden har tatt 100 prosent feil nesten hver eneste gang. Hvorfor tror man at markedene får rett denne gangen? spør han.