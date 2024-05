Hvorfor struper ikke renteøkningene økonomien?

Norske lange statsobligasjonsrenter har fulgt tilsvarende renter i andre OECD-land tett, heriblant USA. USA utsteder inflasjonssikrede realobligasjoner i tillegg til nominelle obligasjoner. Markedstall for disse tyder på at langsiktige inflasjonsforventninger er omtrent på inflasjonsmålet. Med andre ord synes det som sentralbankene har lyktes med å redusere inflasjonen og forankre inflasjonsforventningene.

Dette er den kraftigste økningen i realrenter de siste tiårene. Men til tross for dette synes ikke renteøkningene foreløpig å ha fått stor betydning for beslutninger om investeringer og ansettelser.

Økningene i lange nominelle renter – tre prosent siden mai 2020 og to prosent siden januar i fjor – skyldes med andre ord i hovedsak økning i realrenter, ikke økning i inflasjonsforventningene. Dette er den kraftigste økningen i realrenter de siste tiårene. Men til tross for dette synes ikke renteøkningene foreløpig å ha fått stor betydning for beslutninger om investeringer og ansettelser.

Avkastningskravet knapt endret

John Graham ved Duke har over flere tiår stilt spørsmål til sentrale beslutningstakere i store amerikanske foretak. I oversiktsforelesningen som han holdt da han takket av som president for American Finance Association i januar 2022 , viste han flere tankevekkende fakta (video). Et av dem var at avkastningskravet som lederne for store amerikanske bedrifter brukte på nye investeringer knapt har endret seg når renten har endret seg. Mens pengemarkedsrenter falt omtrent 8-10 prosentpoeng mellom 1985 og 2020, viste undersøkelser at avkastningskravet som bedriftene benyttet bare falt omkring to prosentpoeng. Det synes med andre ord å være stor treghet i endring i avkastningskrav.

Det er ikke ofte, men dette synes å være et tilfelle hvor to gale kan gjøre én rett: forsiktighet under brøkstreken synes dels å kompensere for overdreven optimisme over brøkstreken.

Avkastningskravet som bedrifter rapporterer å ha brukt var i snitt seks prosentpoeng over veiet gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC). Det tyder på at bedrifter er svært forsiktige. Samtidig tyder andre tall på at ledelsen i bedrifter i snitt over tid har en tendens til å være for optimistiske når de gjør fremskrivninger for fremtidig lønnsomhet. Det er ikke ofte, men dette synes å være et tilfelle hvor to gale kan gjøre én rett: forsiktighet under brøkstreken synes dels å kompensere for overdreven optimisme over brøkstreken.

Økte ikke gjeldsgraden

Michael Mauboussin og Dan Callahan fra Morgan Stanley viste i et notat som ble publisert i vinter, «Cost of Capital and Capital Allocation», flere fakta som var komplementære til Grahams. De sammenlignet bedrifters avkastningskrav og kapitalkostnad og kapitalstrukturbeslutninger i 13-års-perioden 2009–2021 med den foregående 13-års-perioden 1996-2008.

I perioden 2009-2021 drev sentralbankene «ekspansiv» pengepolitikk i et forsøk på å «stimulere» til økte investeringer og økonomisk aktivitet etter finanskrisen. Dataene som Mauboussin og Callahan presenterer for denne perioden, tyder imidlertid på at avkastningskravene som bedrifter benyttet ble redusert langt mindre enn rentene. I likhet med Graham viser de også at selv om gjeld ble billigere, så økte ikke bedriftene gjeldsgraden i kapitalstrukturene sine i denne perioden.

Det trenger ikke å være noen symmetri, men det er ikke urimelig å tro at når avkastningskrav ikke ble kuttet da rentene falt, så vil de heller ikke bli satt kraftig opp når rentene nå har økt. Innsikt i hvordan beslutningstakere i næringslivet reagerer på renteendringer kan med andre ord gi noen viktige innsikter for å forstå hvorfor norsk økonomi ikke har opplevd en kraftig oppbremsing.

Opp til husholdningene?

For alle med et spill på rentekurven – enten det er Silicon Valley Bank som hadde kortsiktige innskudd og lånte ut langt, oppkjøpsfond som har kortsiktige lån for å kjøpe aktiva med (i prinsippet) uendelig durasjon, eller huseiere som låner flytende for å finansiere hus med lang durasjon – så betyr renteutviklingen mye.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache har vist presis rolleforståelse og faglighet i sin formidling av at mandatet er lav og forutsigbar inflasjon, og hvorfor dette er et godt mandat. Men om avkastningskravene til norske bedrifter responderer like lite på renteendringer som i amerikanske bedrifter, vil mandatet kanskje måtte oppfylles gjennom endringer i husholdningenes, og ikke i bedriftenes, tilpasning.