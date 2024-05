Danske tror ikke på nytt rentekutt i høst

Danske Bank tror ikke lenger på noe rentekutt fra Den europeiske sentralbank (ESB) i september, på grunn av seig inflasjon og eurosoneøkonomiens sterke start på 2024, skriver Bloomberg fredag.

Meglerhuset holder imidlertid på forventningene om rentekutt fra ESB og sentralbanksjef Christine Lagarde nå i juni og i desember.

I et notat peker Danske Bank på en «merkbar» motstandskraft i den europeiske økonomien. Deres forventning er at ESB vil omtale rentekuttet i juni som en reversering av «forsikringsøkningen» fra september i fjor, og at ESB deretter vil returnere til en slags møte-for-møte-basert og dataavhengig tilnærming.

Etter hevingen i september har Den europeiske sentralbanks styringsrente ligget uendret på 4,50 prosent. Neste rentebeslutning fra ESB og Lagarde kommer torsdag 6. juni.

Tidligere i mai viste reviderte BNP-tall for eurosonen en økonomisk vekst på 0,3 prosent i første kvartal, målt mot kvartalet før, da det var en nedgang på 0,1 prosent. Dette var den sterkeste veksten siden tredje kvartal 2022.

På årsbasis var BNP-veksten i første kvartal på 0,4 prosent, opp fra 0,1 prosent de to foregående kvartalene.