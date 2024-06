Den europeiske sentralbanken (ESB) har torsdag besluttet å kutte styringsrenten – refirenten – fra 4,50 til 4,25 prosent. Rentekuttet er ESBs første på nesten fem år.

Samtidig settes innskuddsrenten ned fra 4,00 til 3,75 prosent, mens den marginale utlånsrenten kuttes fra 4,75 til 4,50 prosent.

Euroen reagerer med en bitteliten styrkelse mot dollar, og EURUSD står klokken 14.42 i 1,0882. 2-årige tyske statsobligasjoner tikker opp tre basispunkter til 3,00 prosent.

Hintet nokså klart i april

Beslutningen er i tråd med hva økonomer og analytikere så for seg på forhånd, ikke minst etter at ESB og sentralbanksjef Christine Lagarde selv hintet nokså klart om et snarlig kutt ved forrige rentemøte i april. Begrunnelsen er at inflasjonen nå er langt mer under kontroll nå.

«En oppfatning er at ESB ikke ønsker å stå i veien for et økonomisk oppsving. Markedet priser nå fullt inn et rentekutt i dag, men kun 1,5 rentekutt til er priset inn i løpet av året», skrev DNB Markets i torsdagens morgenrapport.

Høyner inflasjonsprognoser

ESB skriver i torsdagens pressemelding at inflasjonspresset fortsatt er sterkt grunnet høy lønnsvekst, og at inflasjonen vil holde seg over målet på 2,0 prosent godt inn i 2025.

Sentralbanken reagerer med å høyne sine inflasjonsprognoser for 2024 og 2025.