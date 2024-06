Danmark kutter styringsrenten

Styringsrenten i Danmark ligger nå på 3,35 prosent, etter å ha ligget på 3,6 prosent frem til nå. Det er det første kuttet i renten på tre år.

Endringen skjer etter at den Europeiske Sentralbanken (ESB) som ventet kuttet sin styringsrente med 25 basispoeng tidligere torsdag, i det som er bankens første kutt siden 2019.

«Rentenedsettelsen skjer som følge av at den Europeiske Sentralbanken har satt ned sin toneangivende pengepolitiske rente med 0,25 prosentpoeng. Dermed holdes det pengepolitiske rentespennet uendret», heter det i en uttalelse fra Nationalbanken

EU-landet Danmark har festet sin krone til euroen, og følger dermed ESB sine rentebeslutninger i de aller fleste tilfeller. Renten i Danmark har det siste året ligget 40 basispoeng under rentene i EU.

Som et resultat av festingen til euroen, har den danske kronen holdt seg mye sterkere enn den svenske og den norske kronen. De to har begge svekket seg med mellom 10 og 15 prosent mot euroen de siste to årene.