Stadig flere svensker vil ha euro

Selv om betydelig flere svensker fortsatt er imot å innføre euro, har tilhengerne av den europeiske valutaen økt jevnt og trutt de siste årene, og særlig i fjor etter hvert som kroneverdien har sunket.

Generelt er menn og eldre mer europositive enn kvinner og yngre. Blant menn over 65 år er nesten 46 prosent for å bytte ut kronen med euro, men bare 25,6 prosent av kvinner under 25 år er for euro.