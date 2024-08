– Arbeidsledigheten har steget betydelig i to år, og derfor ser vi nå et ledighetsnivå vi ikke har sett på en stund. Veksten startet imidlertid fra et uvanlig lavt nivå, så på tross av høy vekst så er ledigheten likevel ikke historisk høy, sier seksjonssjef Tonje Køber i Statistisk sentralbyrå (SSB).

De siste 12 månedene ble 306.000 personer arbeidsledige, mens 282.000 personer gikk den andre veien. Det gir en totalsum på 24.000 flere arbeidsledige i perioden.

