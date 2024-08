Selv om fredagens norske inflasjonstall skulle vise 3,1 prosent kjerneinflasjon, slik sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank venter, er det ingen grunn for Norges Bank til å rushe et rentekutt.

Martinsen tror, i likhet med omtrent alle andre analytikere, at Norges Bank neste uke holder styringsrenten uendret på 4,50 prosent.

«Og den ferske markedsvolatiliteten bør ikke få Norges Bank til å endre kommunikasjonen heller», skriver Martinsen i en forhåndsomtale.

Kronesvekkelsen ødelegger

Ved rentemøtet i juni skjøv Norges Bank på tidspunktet for det første rentekuttet til mars neste år. Den siste tiden har imidlertid markedsprisingen endret seg mye, og det er priset inn minst en kvarting ned på styringsrenten innen desember. Martinsen tror ikke Norges Bank har slike planer.

Konsekvensene av den ferske markedsuroen er dels tro på raskere rentekutt ute og dels en ny svekkelse av kronen. Disse faktorene oppveier hverandre på kort sikt, mener Martinsen.

Det er likevel utsikter til raskere norske rentekutt litt senere, hvis Fed, ESB og andre G10-sentralbanker kutter sine renter raskere enn indikert til nå. Martinsen tror imidlertid at markedet har tatt i for hardt i sin ferske prising av massive rentekutt ute.

«På kort sikt ser vi derfor oppsiderisiko for internasjonale renter», varsler han, og derfor bør ikke Norges Bank legge for stor vekt på den nåværende markedsprisingen av rentene.

– Fire kutt i 2025

I stedet venter Martinsen at Norges Bank har et hovedfokus på den hjemlige utviklingen. Til nå har et raskere fall i inflasjonen enn sentralbanken ventet presset frem raskere rentekutt. I stedet er det nesten omvendt, ved at lavere norske inflasjonstall har utløst ny kronesvekkelse, slik at Norges Bank har måttet trå enda mer varsomt.

Nye lave inflasjonstall vil likevel slå gjennom etter hvert, ved at det baner vei for lavere lønnsvekst neste år.

Sammen med lavere internasjonale renter kan dette gi fire norske rentekutt innen utgangen av neste år, altså raskere rentenedgang enn Norges Bank har indikert, men også noe langsommere enn den nåværende markedsprisingen.