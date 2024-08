Fredag gikk alarmen. Økningen i amerikansk ledighetsrate var sterk nok til at resesjonsvarselet Sahm-regelen slo ut. Sahm-regelen baserer seg på at alle økninger i ledighetsraten på 0,5 prosentpoeng fra bunnen har skjedd ved resesjoner.

Torsdag ga ikke de ukentlige tallene på nye dagpengesøkere i USA en klar indikasjon på om arbeidsledigheten faktisk er på vei opp. Etter 250.000 nye dagpengesøkere i forrige uke (kraftig revidert opp), sank tallet til 233.000 denne uken. Den totale mengden dagpengesøkere økte likevel videre fra 1,869 til 1,875 millioner personer.

Bedre enn fryktet

Rentemarkedet trakk åpenbart et lettelsens sukk. Både to- og tiårig statsobligasjonsrente økte raskt etter de ferske tallene.

– Det viktigste her var om uketallene fortsatte å stige eller kom ned. Det har vært spørsmål om tidligere tall var trukket opp av uværet Beryl, og det kan tall fra Texas tyde på, sier sjeføkonom Stein Bruun i Arctic Securities.

BEDRE ENN FRYKTET: For markedet var det primært ukens nye dagpengesøkere som var viktige, og de kom tross alt ned, slår Stein Bruun fast. Foto: Arctic Securities

Han viser også til at amerikanske bilfabrikker gjerne stenger ned om sommeren, og ikke nødvendigvis samtidig hvert år. Det gjør sommertallene vanskeligere å tolke.

– Jeg sier ikke at det amerikanske arbeidsmarkedet ikke er svakt, for det er det, men det viktige for markedet var om de løpende tallene fortsatte å stige, og hadde de gjort det, hadde det blitt surere. Det ukentlige tilfanget på nye dagpengesøkere kom inn lavere, slår Bruun fast.