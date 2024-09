Også i august var inflasjonen trolig klart lavere enn Norges Bank venter. Tirsdag morgen publiserer Statistisk sentralbyrå (SSB) konsumprisindeksen, og den viser en kjerneinflasjon på 3,3 prosent, hvis konsensus slår til. Det er i så fall uendret fra juli og nesten en halvering fra august i fjor.

Noen, som DNB Markets og Handelsbanken Capital Markets, tror inflasjonen i august falt videre, til henholdsveis 3,2 og 3,0 prosent. Norges Bank, derimot, har lagt sine renteplaner basert på at kjerneinflasjonen ble 3,6 prosent i august.

Stort barnehagekutt

Fra 1. august sank maksimal foreldrebetaling i barnehager fra 3.000 til 2.000 kroner. SSB sendte i forrige uke ut et notat hvor det ble varslet at denne reduksjonen vil slå tydelig ut i KPI-tallene, men uten noe hint om hvor stort utslaget blir.

Handelsbanken Capital Markets anslår at dette kuttet alene trekker kjerneinflasjonen ned 0,4 prosentpoeng, men understreker at dette er et engangskutt som ikke påvirker lønns- og kostnadsveksten vesentlig. Derfor vil Norges Bank se gjennom kuttet i barnehageprisene, tror sjeføkonom Marius Gonsholt Hov og makroøkonom Karine Alsvik.

Når kommer kuttet?

Derimot kan Norges Bank håpe på å påvirke inflasjonen gjennom å holde så høy rente at det styrker kronen, og dermed demper fremtidig lønnsvekst. Denne linjen vil Norges Bank følge mens andre sentralbanker kutter sine renter, i hvert fall inntil arbeidsledigheten viser tegn til å øke, tror Handelsbanken-økonomene.

Derfor er de mer opptatt av torsdagens rapport fra Norges Banks regionale nettverk. Hvis rapporten viser et moderat oppsving i aktiviteten, skal det litt til for at Norges Bank brått blir bekymret over ledigheten, noe som tilsier at første rentekutt først kommer etter nyttår.

– Vil ikke lavere barnehageutgifter uansett slå ut i KPI for 2024 og 2025, og dermed trekke neste års lønnsvekst og inflasjon ned?