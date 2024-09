«Den tyske økonomien er i fritt fall», heter det fra Sentix i forbindelse med det tyske instituttets nye tall for investortilliten i eurosonen i september mandag.

Totalindeksen for eurosonen viser et fall for tredje måned på rad – fra minus 13,9 i august til minus 15,4 poeng. Det er det laveste nivået siden januar.

Ifølge Reuters hadde analytikere ventet en bedring i september, til minus 12,5 poeng.

«Økonomien i eurosonen forblir under press», heter det. Og: «Økonomien truer med å velte inn i resesjon. Nok en gang.»

Investorenes «eneste håp»

Med sin størrelse spiller den tyske økonomien en viktig rolle i dette, påpekes det. Tallene for Tyskland viser at både vurderingen av den nåværende situasjonen og forventningene synker igjen, fra allerede lave nivåer. Det vises til både politisk og økonomisk kaos i Tyskland, og at dette veier tungt på hele eurosonen.

«Den tyske økonomien kollapser helt åpenlyst», skriver Sentix i sin nye rapport.

Totalindeksen for Tyskland faller fra minus 31,1 i august til minus 34,7 poeng i september. Dette er det laveste nivået siden oktober 2022. Vurderingen av nåværende forhold har stupt til minus 48,0, det laveste siden juni 2020.

«Resesjonen raser stadig sterkere. Tragisk nok faller også forventningsverdien, noe som viser investorenes håpløse syn på EU-tungvekteren», heter det fra instituttet.



Det eneste håpet for investorene, ifølge Sentix, er utsiktene til en løsere pengepolitikk.

Smittes ikke av Tyskland

Når det gjelder globale forhold, poengteres det at vurderingen av nåværende forhold synker i samtlige regioner i september, og at dette indikerer en «kritisk situasjon» i den globale økonomien.

En liten oppgang i forventningsverdiene tilsier imidlertid at investorene ikke regner med noen global smitte fra Tysklands økonomiske utfordringer.

Dessuten peker pilene opp for USAs økonomi, løftet av mer optimistiske forventninger, trolig i forbindelse med utsiktene til rentekutt fra Federal Reserve og håp om at den amerikanske økonomien unngår resesjon.

Indeksene basere på en undersøkelse Sentix utfører månedlig. September-undersøkelsen ble utført blant 1.142 private og institusjonelle investorer i perioden 5. september til 7. september.