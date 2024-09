Fredagens amerikanske arbeidsmarkedsrapport var tilsynelatende ikke voldsomt svak. Sysselsettingen økte med 142.000, ikke altfor langt under konsensus på 160.000, og ledigheten sank fra 4,3 til 4,2 prosent igjen.

Men samtidig ble tallene tilbake i tid revidert ganske heftig. Resultatet er at sysselsettingsveksten de to foregående månedene ble senket til under 100.000. Det er bare halvparten av gjennomsnittet over de foregående 12 månedene.

Dessuten: Når man måler med to desimaler, var det nesten ikke fall i ledigheten, bare fra 4,25 til 4,22 prosent.

125 punkter i år

«Budskapet fra tallene var tydelig: Arbeidsledigheten er høyere enn Federal Reserve (Fed) har ventet, og vil trolig stige videre», skriver Citi Economics i en kommentar.

Derfor tror Citi-økonomene nå på 125 basispunkter rentekutt før 2024 er omme. Det betyr et dobbeltkutt ved to av de tre gjenværende rentemøtene i år.

Feds ledighetsanslag for 2024 er 4,0 prosent. De tre siste månedene har vært høyere.

«Med den nåværende takten, rundt 0,1 prosentpoeng opp hver måned), vil ledigheten nå 4,6-4,7 prosent i desember», skriver Andrew Hollenhorst, sjeføkonom for USA i Citi.

Når Fed snart oppjusterer sine prognoser, vil de i hvert fall måtte heve 2024-ledigheten til 4,3 prosent i gjennomsnitt for fjerde kvartal, tror Hollenhorst. Det er i så fall over det nåværende anslaget for slutten av 2025, en ledighet som Fed mente underbygget en styringsrente på 4,00-4,25 prosent.

September og november

Å kutte renten raskere enn Fed til nå har planlagt vil derfor ikke være «forsiktighetsmotivert» eller «forebyggende».

«Det vil simpelthen være en reaksjon på at arbeidsmarkedet som har svekket seg mye raskere enn Fed hadde ventet, og på at arbeidsmarkedet vil svekke seg videre hvis intet gjøres», mener Citi.

Rent praktisk kan det skje ved å kutte renten med 50 basispunkter både i september og november før et kutt på 25 basispunkter i desember. Deretter bør Fed fortsette med rentekutt i 2025, argumenterer Hollenhorst.

Mer enn markedet

Citi venter dermed heftigere rentekutt enn det som er priset inn i rentemarkedet. Der er det priset inn bare litt over et vanlig kutt på 25 punkter i september og totalt under 4,5 kutt innen desember.

Også Feds Christopher Waller ser ut til å helle samme vei: Etter fredagens tall varslet han at han kunne tenke seg «et større kutt».

Før Feds rentemøte neste uke kommer inflasjonstall for USA onsdag. Med fokuset på ledigheten, og etter ganske overbevisende fall hittil i år, ligger det ikke an til at disse vil tillegges stor vekt.