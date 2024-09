Lagardes uttalelser kommer mindre enn et døgn etter at ESB gjennomførte sitt andre rentekutt på 0,25 prosentpoeng siden juni. Det gir et tydelig signal om at banken heller mot å vente til desember med neste kutt, skriver Bloomberg.

Sentralbanken har likevel lovet å basere seg på data, og vil ikke utelukke handling allerede neste måned. For at ESB skal endre planen om kvartalsvise rentekutt, må vekstutsiktene forverres betydelig, eller Fed må gjennomføre agressive rentekutt, kommer det frem.