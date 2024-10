– Prisveksten på norskproduserte varer og tjenester stiger, konstaterer Alsvik.

BETYR LITE: Karine Alsvik og kollegene tror ikke at uventet lav kjerneinflasjon betyr tidligere rentekutt. Foto: Are Haram

– Det blir ikke tidligere rentekutt av dette, supplerer sjeføkonom Marius Gonsholt Hov.



– Høyere rentebane

Seniorstrateg Dane Cekov i SpareBank 1 Markets er ikke like sikker:

– Dagens tall peker mot en raskere rentekutt enn Norges Bank har lagt til grunn, isolert sett.

Cekov understreker at dette bare er en enkeltmåned.

– Men hvis inflasjonen fortsetter å avta raskere enn Norges Bank har lagt til grunn, vil det trekke rentebanen ned i desember, tror han.

Cekov understreker at andre faktorer heller tilsier en høyere rentebane, og gjentar, som han sa til Finansavisen onsdag, at hvis Norges Bank hadde laget en ny rentebane i dag, så ville den trolig vist at rentekuttet ikke kommer før neste sommer.

Les også – Kanskje ikke rentekutt før neste sommer New Zealands dollar svekkes kraftig. Det er et forvarsel om hvordan det går med kronen når Norges Bank begynner å kutte, tror Dane Cekov, SpareBank 1 Markets.

Sara Midtgaard, senior rente- og valutastrateg i Nordea Markets, tror ikke Norges Bank vil fremskynde noe rentekutt.

– Vi tror at KPI-JAE fort havner over Norges Bank sin prognose igjen dersom de ender opp med å kutte 4 ganger neste år.

– Bommet igjen

– Inflasjonen var nok en gang lavere enn Norges Bank anslo, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets, og medgir at også han denne gangen tok for hardt i.

– Men dette endrer ikke Norges Banks syn på prisveksten på lengre sikt. De vil fortsatt være bekymret over høy kostnadsvekst.

Aamdal viser til prisfallet for importvarer som klær og møbler:

– Norges Bank vil fortsatt være opptatt til å unngå å bidra til videre svekkelse av kronen, samtidig som de er bekymret for den høye kostnadsveksten.

Aamdal mener det er verdt å merke seg at administrativt styrte priser, som for utdanning, har ganske høy prisvekst.

– Dette reflekterer blant annet den høye lønnsveksten og kostnadsutviklingen over tid. Dette representerer et press opp på inflasjonen, og utslagene i disse prisene kommer med et etterslpe.