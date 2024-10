Torsdag er det klart for nye inflasjonstall fra USA. Konsumprisveksten i september er ventet til 2,3 prosent på årsbasis, noe som vil være ned fra 2,5 prosent i august. På månedsbasis ventes konsumprisene (KPI) å ta seg opp 0,1 prosent, mot 0,2 prosent i august.

Kjerneinflasjonen (eksklusive mat og energi) er ventet uendret på 3,2 prosent på årsbasis, men med en månedsvekst som faller fra 0,3 til 0,2 prosent – eller det som ifølge Handelsbanken Capital Markets vil være «ned igjen mot en rate som er mer forenlig med inflasjonsmålet på sikt.»

«I første rekke er nok disse inflasjonstallene en ny kryssjekk for at prisveksten nå vil kunne stabilisere seg rundt målet» skriver makroøkonom Karine Alsvik i dagens morgenrapport.

– PCE betydelig lavere

Seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets påpeker i morgenrapporten derfra at PCE-inflasjonen (Federal Reserves foretrukne inflasjonstall ) ligger betydelig lavere enn kjerneinflasjonen, på 2,7 prosent i august.

«Et utfall som ventet for konsumprisene tilsier at Fed kan fortsette å redusere renten, mest sannsynlig med 25 basispunkter, på neste møte i november», skriver han.

PCE-inflasjonen trekkes også frem av JP Morgans sjeføkonom for USA, Michael Feroli.

«Det at inflasjonen fortsetter å kjølne har i løpet av de seneste månedene vært mer synlig i PCE-tallene enn i kjerneinflasjonen. Denne todelingen ser ut til å fortsette i september, med enda en solid månedsvekst som holder årsveksten for kjerneinflasjonen på 3,2 prosent – selv om de viktigste bidragsyterne til veksten trolig igjen vil være kategorier som ikke inngår i PCE (som bolig og flybilletter)», skrev han i en rapport onsdag.

Oppsideoverraskelse?

I Swissquote peker analytiker Ipek Ozkardeskaya på hva som vil skje hvis dagens inflasjonstall overrasker på oppsiden.

«Det som er enklere med inflasjon – i motsetning til jobbtall – er at en inflasjon sterkere enn ventet ikke er gode nyheter for noen. Hvis dagens tall ikke er svake nok, kan vi derfor se amerikanske renter og dollaren fortsette å styrke seg og de store aksjeindeksene bli forhindre i å nå nye rekorder. Ellers vil den gryende, oppadgående trenden for dollaren bli utfordret, og børsen vil få grunn til å sikte mot nye toppnoteringer», skriver hun i en oppdatering torsdag.

– For sterke jobbtall

Samtidig anser analytikeren det som lite trolig at dagens inflasjonstall blir svake nok til å gjenopplive forventningene til et nytt dobbeltkutt fra Fed.

«Disse forventningene styrkes heller av svake jobbtall, og de siste jobbtallene var for sterke til å holde dem oppe. Atlanta Feds BNP-estimat peker nå på mer enn 3 prosent vekst i USA i tredje kvartal, og det er ikke et tall som vil støtte et nytt dobbeltkutt. Tilstrekkelig lav inflasjon vil holde i live forventningene om et nytt rentekutt i november», heter det videre.

CMEs FedWatch-verktøy peker nå mot at Fed kutter styringsrenten med 25 basispunkter fra dagens 4,75-5,00 prosent på november-møtet.