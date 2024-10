Portugal vil bli skatteparadis for unge

Den portugisiske regjeringen planlegger å gjøre landet til et skatteparadis for unge voksne ved å tilby skattefritak i opptil ti år for å stanse den økende utvandringen av unge talenter, skriver Financial Times.

Statsminister Luís Montenegro, som leder en sentrum-høyre-regjering, vil legge frem forslaget i budsjettet for 2025. Målet er å redusere skattebyrden for unge arbeidstagere, med det første året helt uten skatt og gradvis reduserte skattesatser de neste årene.

FOKUSERER PÅ UNGDOMMEN: Statsminister Luis Montenegro vil ha et mer ungdomsvennlig skattesystem. Her i samtaler med EU-president Ursula von der Leyen. Foto: Bloomberg

Ungdomsvennlig skattesystem

Forslaget er et forsøk på å bremse utvandringen av unge høyt utdannede som forlater landet på grunn av lave lønninger og høye levekostnader. Regjeringen håper at skattelettelsene vil bidra til å beholde flere unge i landet og friste de som har dratt, til å returnere.

Mellom 2008 og 2023 forlot 361.000 personer i alderen 15 til 35 år landet. Mange valgte å søke seg mot bedre betalte jobber i land som Frankrike og Tyskland, skriver FT.

– Vi ønsker et skattesystem som er mer ungdomsvennlig, sier Montenegro.



IMF er skeptiske

Under planen vil unge voksne under 35 år slippe inntektsskatt det første året de jobber, betale 25 prosent av skatten fra år to til fire, 50 prosent fra år fem til syv og 75 prosent fra år åtte til ti.

Myndighetene anslår at forslaget vil koste staten rundt 650 millioner euro, tilsvarende 7,7 milliarder kroner, årlig.



Forslaget har imidlertid møtt motstand, blant annet fra IMF, som er usikre på hvor effektivt aldersbaserte skattefritak er for å redusere utvandringen. IMF advarer også om at skatteinntektene kan bli redusert på et tidspunkt hvor landet trenger midler til å nedbetale gjeld og øke offentlige investeringer, skriver FT.

Gjennomsnittslønnen i Portugal er på 20.000 euro i året, med en toppskattesats på 26 prosent. For de som tjener mellom 21.000 og 27.000 euro, er toppskatten 32,75 prosent.