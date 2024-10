– Det ligger fortsatt an til at Fed kutter renten med 25 basispunkter ved møtet 7. november.



Sjeføkonom Stein Bruun i Arctic Securities tror ikke de uventet høye amerikanske inflasjonstallene for september rokker ved Feds vurderinger på helt kort sikt.

– Og jeg tror Fed kutter igjen i desember, fortsetter han.

– Men så blir det mer usikkert.

Kjerneinflasjonen opp

Etter et nesten sammenhengende fall i amerikanske inflasjonsmålinger, stanset det opp i torsdagens tall. Total CPI-inflasjon falt riktignok fra 2,5 til 2,4 prosent, men kjerneinflasjonen økte fra 3,2 til 3,3 prosent. Begge deler av 0,1 prosentpoeng høyere enn konsensus.

Inntil nylig har rentemarkedet ventet at Fed ville følge opp det nylige dobbeltkuttet i styringsrenten med ytterligere 75 basispunkter før jul. Allerede før torsdagens inflasjonstall var dette tatt ned til litt under 50 basispunkter, altså sannsynligvis to kutt på en kvarting i november og desember.

Omslaget i renteforventningene startet for alvor med forrige ukes knallsterke sysselsettingstall. I stedet for rundt 140.000 nye sysselsatte og uendret eller høyere ledighetsrate, viste tallene 254.000 sysselsatte og en ledighet som sank til 4,1 prosent.

– Annethvert møte

– Det har vært sterke forventninger om et raskt fall i inflasjonen, sier Bruun. Dette endret seg markant med sysselsettingstallene. Men jeg tror ikke disse inflasjonstallene endrer på hva Fed gjør på kort sikt, understreker Bruun.

– Lenger frem kan det vise seg at økonomien er overraskende sterk, og at inflasjonen ikke kommer så raskt ned som man har trodd inntil nylig.

Bruun viser til at rentemarkedet nå priser inn totalt 125 basispunkter rentekutt fra Fed de kommende tolv månedene.

– Det betyr at Fed, etter kutt ved de to første møtene, ventes å gå over til å kutte omtrent ved annethvert møte.

Flere arbeidsledige

Bildet er, som vanlig, litt uklart, for etter sterk sysselsettingsvekst i forrige ukes tall, økte tallet på nye dagpengesøkere mer enn ventet torsdag. Dette henger trolig i noen grad sammen med permitteringer under streiker og de mye omtalte orkanene den siste tiden, tror Bruun.

– Det er åpenbart at forrige ukes sterke sysselsettingstall er overdrevne i forhold til den underliggende trenden.

Amerikansk toårig og tiårig statsrente trakk ned, og dette kan tyde på at rentemarkedet tror Fed legger større vekt på de svake arbeidsmarkedstallene enn på de uventet sterke inflasjonstallene.

Onsdag kveld viste Feds referat at Federal Open Market Committee var langt unna en enstemmig beslutning om å kutte renten med 50 basispunkter. Det har bidratt til ytterligere renteoppgang utover det som ble utløst av forrige ukes sysselsettingstall.

Torsdagens inflasjonstall kom dessuten med et par negative overraskelser:

– Kjerne-vare-prisene økte for første gang på lenge. Dessuten steg tjenesteprisene med 0,4 prosent, til tross for nedgang i husleiekomponentene. Det er litt kilent, sier Bruun.