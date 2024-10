Inflasjon og Delta-tall i fokus

USAs inflasjonsrapport for september var torsdagens store makronyhet. Investorene hadde håpet på flere tegn på raskt avtagende konsumprisvekst, slik at Fed kunne tråkke enda hardere på stimulanspedalen. I stedet holdt den månedlige inflasjonen seg på 0,2 prosent, det samme som i både juli og august og dobbelt så mye som ventet. For kjerneinflasjonen, som eksluderer matvarer og energi, må vi helt tilbake til mars for å finne høyere tall. Her lå konsensusestimatet på 0,2 prosent, mens fasiten viste 0,3 prosent. Rapporten bidro til at de amerikanske børsindeksene var noe ned torsdag ettermiddag.

I Europa er utfordringen elendig økonomisk vekst, heller enn raskt stigende priser. Torsdag fortalte Mercedes-Benz at antallet solgte biler i tredje kvartal var ned med 1 prosent fra samme periode i fjor, hovedsakelig grunnet laber etterspørsel i Asia. Kundene vender særlig elbilene ryggen, og i dette segmentet var volumfallet 31 prosent. Markedet er imidlertid fullstendig klar over hvor svakt bilmarkedet er, og Mercedes-kursen steg med nesten 1 prosent.

Heller ikke flyprodusentene er i toppform for tiden, og Airbus leverte bare 50 fly i september. Nivået var ned fra 55 et år tidligere. Selskapet nedjusterte nylig sitt mål for 2024 til 770, og etter ni måneder er rundt to tredeler av dette i boks. I motsetning til Mercedes fikk Airbus et beskjedent kursfall.

Ved firetiden var også Delta Air Lines-kursen noe lavere. Flyselskapets inntekts- og inntjeningsprognose for fjerde kvartal skuffet, selv om tallene var betydelig bedre enn i samme periode i fjor. Delta skyldte blant annet på USAs presidentvalg, som ventes å redusere amerikanernes reiselyst i oktober og november.

Også topp- og bunnlinjen i tredje kvartal var noe verre enn ventet, men selvsagt var heller ikke dette selskapets skyld. Tvert imot. Ifølge ledelsen var problemet et avbrudd i CrowdStrikes cybersikkerhetstjeneste, som førte til at Delta kansellerte flere tusen flyvninger.