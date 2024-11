Dette er Norges 500 største bedrifter

Kapital presenterer hvert år listen over Norges 500 største bedrifter i sommernummeret. Men det er alltid noen etternølere. Det er alltid noen som drøyer helt til aller siste frist. Nå er imidlertid tallene klare.

Equinor topper igjen listen, og det er også stor stabilitet blant de ti største bedriftene her i landet. Det er ingen nykommere blant disse ti. Den største endringen er at DNB foretar et sprang fra 8. til 3. plass på listen. Renteøkninger er god butikk for alle banker.

2023 ble et slags hvileår etter et heftig 2022 der både Equinor og svært mange andre selskaper satte nye rekorder både på topp og bunnlinje. Men cut’en for å komme med blant landets 500 aller største tok ytterligere et lite løft. Etter å ha beveget seg opp fra 1,7 til 2,1 milliarder kroner de to siste årene endte sjømatselskapet Star Seafood opp fjoråret med en omsetning på nærmere 2,3 milliarder,.

Flest med norske eiere

De unoterte norskeide selskapene utgjør fortsatt den største gruppen av de 500, men antallet krympet i fjor fra 199 til 190. De utenlandske datterselskapene økte fra 167 til 170 og kuttet litt ned på forspranget. Det samme gjorde de børsnoterte selskapene som er store nok til å komme inn på listen. I 2023 økte disse fra 99 til 105.

Da er det langt større stabilitet blant de offentlig eide virksomhetene. 35 av disse hadde i fjor en omsetning på over 2,3 milliarder kroner.

Halvpart Oslo og Akershus

Oslo har overlegent flest selskaper hvis vi fordeler selskapene geografisk, og sammen med Akershus har de to nabofylkene over halvparten av Norges 500 største bedrifter. 189 har adresse innenfor Oslo og 68 innenfor Akershus.

Rogaland blir svært knepent slått med til sammen 67 selskaper, mens Vestland har 54. Trondheim og Trøndelag klarer ikke å matche dette, bare 22 av landets største bedrifter holder til midt i kongeriket.

I den andre enden av skalaen har Finnmark ingen bedrifter blant de 500 største, mens det gamle industrifylket Telemark bare har en eneste bedrift.

Og, 80 norske kommuner har med en eller flere blant Norges 500 største bedrifter.