I forrige kvartal meldte bedriftene i Norges Banks regionale nettverk om 0,2 prosent økt aktivitet, ned fra 0,3 prosent kvartalsvekst kvartalet før. For inneværende kvartal ventet de uendrede 0,2 prosent vekst.

Senere har SSBs tall vist overraskende høy BNP-vekst, og det kunne tyde på høyere måling også fra nettverket denne gangen.

Norges Bank-rapporten viser denne gangen 0,2 prosent. Økt eksport trekker opp, mens svak byggeaktivitet bremser totalen. For første kvartal 2025 venter bedriftene 0,3 prosent kvartalsvekst.

Den klare overraskelsen fra nettverket er dermed at bedriftene justerer opp sine anslag for neste års lønnsvekst.

– I og med at bedriftene ikke venter ytterligere kapasitetsutfordringer, tror jeg det er informasjonen om lønnsveksten som blir viktig, sier seniorstrateg Sara Midtgaard i Nordea Markets.

Hun tror fortsatt at Norges Bank planlegger rentekutt i mars.

LIKEVEL KUTT: Utsikter til høyere lønnsvekst vil bremse Norges Banks kutt i 2025, men Sara Midtgaard venter fortsatt et rentekutt i mars. Foto: Iván Kverme

– Men den nye rentebanen neste uke vil bli justert opp. Vi tror at Norges Bank vil guide på tre rentekutt neste år, i stedet for fire.

– Svakere lønnsomhet

Kari Due-Andresen, sjeføkonom og adm. direktør i Akershus Eiendom, er uenig:

– Rapporten viser at bedriftenes lønnsomhet er dårligere. Det betyr at bedriftene ikke får lempet økte kostnader over på sluttbrukerne, mener hun.

Due-Andresen peker på at det særlig er oljerelatert virksomhet som trekker lønnsvekstanslaget opp.