Kuttet for fjerde gang

Den europeiske sentralbanken ESB senket, som ventet, styringsrenten fra 3,25 til 3,00 prosent torsdag. Innskuddsrenten og de to andre signalrentene er med dette senket totalt fire ganger i år.

ESBs prognoser viser nå en inflasjon som synker via 2,4 prosent i år til 2,1 prosent neste år og så rett under målet, 1,9 prosent, i 2026.

Kjerneinflasjonen ventes å havne på 1,9 prosent både i 2026 og 2027.

Dessuten senkes vekstprognosen. I år vokser BNP med 0,7 prosent og neste år bare 1,1 prosent.

Obs på faren

ESB-president Christine Lagarde la under sin pressekonferanse stor vekt på at utsiktene for aktiviteten i eurosonen er svakere. Dermed er risikoen rundt inflasjonen ikke lenger ensidig. Nå er det også fare for at pengepolitikken kan trekke inflasjonen og aktiviteten for langt ned.

Dessuten fjerner ESB en formulering som er brukt ved en rekke rentemøter, om at pengepolitikken skal holdes tilstrekkelig innstrammende tilstrekkelig lenge til å sikre at inflasjonen når målet på 2,0 prosent.

– Dette er mer snakk om en tilpasning av budskapet til situasjonen ESB nå er i, mener sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

– Litt mer duete

– De har justert ned inflasjonsprognosen litt, riktignok bare en tidels prosent, og venter nå å målet litt tidligere i 2025 enn tidligere anslått. Da er det naturlig at de også fjerner varselet om å holde pengepolitikken restriktiv lenge. De er tryggere på at det går riktig vei med inflasjonen, mener Haugland, som ikke ble overrasket over noe Lagarde sa torsdag.

– Ved møte for møte skal ESB nå vurderer om innretningen på pengepolitikken er riktig, eller om den for innstrammende, sier Haugland.

– Det er, om noe, litt mer duete ved at de tar bort det haukete budskapet som de har hatt en stund, men det budskapet er også blitt stadig mindre relevant i takt med at ESB nå har kuttet renten fire ganger i år.

Torsdagens rentekutt var fullt ut priset inn i rentemarkedet. Nå er det priset inn minst et vanlig rentekutt på en kvarting i januar.

Reaksjonen på ESBs rentekutt nå var moderate og temmelig kortvarige.