Det var ikke tilbudet det stod på.

Ikke stramt

Det er lett å tenke seg at den lave arbeidsledighetsraten vi har, 2,1 prosent, skulle tilsi at vi har et veldig stramt arbeidsmarked og at potensialet dermed er tett på uttømt. Et poeng er at strømmene viser at tilbudet i stor grad tilpasser seg etterspørselen, men det er også flere andre tegn til at stramheten i det norske arbeidsmarkedet ikke må overvurderes. Blant bedriftene i Norges Banks regionale nettverk er det kun innen en skattedopet oljeservicenæring at det meldes om knapphet på arbeidskraft. I de øvrige landsdekkende sektorene har tilgangen på arbeidskraft kun vært større i såkalte kriseår; finanskrisen, oljenedturen og i starten av pandemien. Ingen mangel der i gården.

Et tiår uten særlig reallønnsvekst understreker at knappheten på arbeidskraft ikke er veldig prekær i dagens situasjon.

Vi finner det samme resultatet når vi ser på SSBs og Navs tall. Forholdet mellom tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft er helt gjennomsnittlig, og arbeidsmarkedet er akkurat like stramt – eller slapt – som før pandemien. Til tross for en betydelig oppgang i sysselsettingen, har en økning i arbeidstilbudet absorbert etterspørselen. Et tiår uten særlig reallønnsvekst understreker at knappheten på arbeidskraft ikke er veldig prekær i dagens situasjon. Snarere at vi har et tilbudsoverskudd. Bedriftene får tak i den arbeidskraften de etterspør.

Mindre del av kaken

Går vi enda lenger bak i tid, tegner Teknisk Beregningsutvalgs oversikt over lønnsandelen i den markedsrettede delen av fastlandsøkonomien et tydelig bilde. Lønnsandelen nådde en topp rundt 1980, og har gradvis falt frem til i dag. Med tall tilbake til 1970, kan vi konkludere med at dagens arbeidstakere aldri har fått en mindre del av kaken. Forklaringen på dette fallet er sammensatt, men hvis arbeidskraften virkelig var den knappe faktoren, er det vanskelig å se for seg at lønnsandelen ville falt så mye som den har gjort.

Interessant nok sammenfaller reduksjonen i lønnsandelen de siste tiårene med utviklingen i forsørgerbyrden i befolkningen, altså hvor stor andel av befolkningen som ikke er yrkesaktive. Unge, eldre og andre som står utenfor arbeidsmarkedet forsørges av de som jobber. Og samtidig som de mange negative overskriftene om både utenforskap og uføretrygdede dominerer, er det betydelig underkommunisert at vi i moderne tid ikke har opplevd en lavere forsørgerbyrde enn den som ble målt i fjor, som figuren viser.

Knapphet gir deltakelse

Trenden med avtakende forsørgerbyrde ventes å snu, skal vi tro referanseforløpet i Perspektivmeldingen, og bli et problem.

Samtidig vil det være et økt behov for arbeidskraft, særlig i offentlig sektor. Til nå har omkvedet vært at vi mangler arbeidskraft, men de siste årene har vist at tilbudet er der når etterspørselen øker. Beskrankningen i dag er ikke tilbudet av arbeidskraft, men etterspørselen, og det er derfor ingen grunn til å svartmale fremtidsutsiktene. Vi har mer ledig arbeidskraft enn vi tror. I dag er halvparten av alle mellom 55 og 74 år utenfor arbeidsstyrken.

Pensjonsreformer vil gi økt yrkesdeltakelse over tid, noe også Perspektivmeldingen til en viss grad legger til grunn. Men også i yngre aldersgrupper er det et betydelig potensial. Yrkesdeltakelsen svinger med konjunkturene, og økt etterspørsel fra bedriftene vil gi rom for dem som ellers faller utenfor. Det beregnede behovet for arbeidskraft fremover vil innebære at yrkesdeltakelsen de neste tiårene kun må øke tilsvarende den vi fikk i etterkant av pandemien. Ikke bare tror jeg at tilbudet vil være der, men problematikken med den økende forsørgerbyrden vil være betydelig redusert, som illustrert i figuren.

Den fryktede knappheten på arbeidskraft kan fort vise seg å være en myte.