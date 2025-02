Sterke reaksjoner etter ny Trump-toll

Sent lørdag kveld norsk tid gjorde president Donald Trump alvor av truslene om å innføre straffetoll mot Canada, Mexico og Kina.

Ifølge NTB vil varer fra Canada og Mexico bli ilagt en straffetoll på 25 prosent i USA, der unntaket vil være energi fra Canada som vil få en tollsats på 10 prosent. Straffetollen for kinesiske varer blir også på 10 prosent.

Flere eksperter reagerer på innføringen av straffetoll.

«Det er ingen tvil om at alle landene vil tape på dette. I form av høyere prisvekst, mindre aktivitet og mindre effektive verdikjeder», sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO, ifølge VG.

ALLE VIL TAPE: Foto: Iván Kverme

Professor i økonomisk historie ved NHH, Ola H. Grytten, gir ifølge avisen støtte til Dørums syn.

«Som økonom vet man at å heve tollbarrierene, særlig når det blir handelskrig, normalt er en måte å få opp inflasjonen på, for da produserer man ikke der det er mest effektivt, men man gjør det hjemme. Normalt sett betyr det høyere priser», sier han.

Begge er overrasket over at Trump nå faktisk går såpass kraftig til verks mot Canada og Mexico.

«Jeg var blant de som tenkte at mot disse ville det bli ganske moderat. Det skjedde ikke. Dette er kraftig», sier Grytten.

«Denne mannen mener alvor», sier Dørum.

REAGERER: Foto: NTB

Trekker mot høyere renter

Olav Chen i Storebrand Asset Management sier til E24 at han tror Trumps tollsatser vil føre til økte priser, og kan trekke i retning av høyere renter i Norge og Europa.

«De fleste er enige om at når USA og Trump legger 25 prosent toll på de største handelspartnerne og legger til Kina, så er det økt toll på nesten halvparten av varene. Det vil gi en inflasjonseffekt», sier han til E24.



«Inflasjonen går opp, Fed er trolig ferdig med rentekutt, og det er litt vekstnegativt for USA, mens en sterkere dollar og høyere renter trekker i retning av høyere globale renter, som også gir høyere renter i Norge og Europa», sier han.

GIR EFFEKT: Foto: Iván Kverme

Uklok beslutning

I NRKs Helgemorgen sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) at innføringen av toll er en uklok beslutning fra president Trump.

«Jeg mener overordnet at det er uklokt å innføre tollsatser og at friest mulig handel er i alles interesse. Handelskrig tjener ingen», sier Barth Eide.

«De som stemte på Trump, vil nå våkne opp til at for eksempel lønnesirup fra Canada og avokadoer fra Mexico blir dyrere. Prisene vil gå opp, og risikoen er at man får inflasjon i USA. Dette er ikke heldig», sier Eide i NRK Helgemorgen.



Han frykter at Europa og Norge også vil bli påvirket.

UKLOKT: Foto: NTB

«Norsk økonomi er ekstremt avhengig av at verden der ute fungerer. Nesten alt vi bruker i Norge er importert, og nesten alt vi produserer eksporterer vi, så vi er særlig eksponert», sier Eide.

Han påpeker at kun 3 prosent av Norges eksport går rett til USA, mens 68 og 20 prosent går til henholdsvis EU og Storbritannia.

«Så det er først og fremst å ta vare på det indre markedet i Europa som er vårt hovedsvar på dette», sier han.