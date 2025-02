Norsk PMI snur opp

Den norske innkjøpssjefsindeksen (PMI) steg til 51,2 i januar, viser tall fra NIMA og DNB.

Det er en oppgang på 0,8 poeng fra måneden før.

«Indeksen har siden juli i fjor svingt rundt 51,2, noe som indikerer en moderat oppgang i industriaktiviteten», skriver seniorøkonom i DNB, Kyrre Aamdal, i sin oppdatering.

Et veid gjennomsnitt av delindeksene for produksjon, nye ordre og sysselsetting steg til 51,4, etter to måneder med verdier under 50.

Produksjonsindeksen endte på 51,7 i januar, opp 0,5 poeng fra desember, mens indeksen for nye ordre ble 50,2 i januar, opp fra 46,9 fra måneden før. Sysselsettingsindeksen endte på 52,6, opp 1,6 poeng fra desember.

Indeksen for innkjøpte varer snudde opp til 61,1, noe som er litt høyere enn et langsiktig gjennomsnitt. Ifølge meldingen trekker noen av respondentene frem økte priser på trelast, importvarer og noen råvarer utenom metaller.