Svakt selv før toll

Innkjøpssjefindeksene, en viktig stemningsindikator for bedriftene, tyder på økt nervøsitet på vei inn i Donald Trumps andre presidentperiode. Men i noen land øker likevel optimismen.

I Australia steg S&Ps PMI-måling markant den siste måneden, opp fra 47,8 til 50,2. Også Korea kan notere seg for en liten bedring til så vidt over 50.

De største økningene kommer likevel i India og Russland, som begge havner klart over 50-streken, som skiller vekst fra tilbakegang.

Truet av toll

Kina ble, som ventet, ilagt økt toll på 10 prosent fra USA denne helgen. I PMI-målingen, som ble gjennomført før dette var bekreftet, faller innkjøpssjefindeksen ned til bare marginalt over 50.

Også den japanske målingen viser et nytt fall (fra 49,6 til 48,7, marginalt svakere enn ventet).

Den sterkeste økonomien i eurosonen for tiden, Spania, er også blant landene som mister fart, med et PMI-fall fra 53,3 til 50,9. Selv om stemningen også synker i Italia, er det en liten oppgang å spore for eurosonen samlet, men til fortsatt svake 46,6. Litt mindre depresjon i Tyskland bidrar til dette.

Et så svakt nivå for eurosonen samlet tilsier at ESB trolig kutter styringsrenten videre i mars, som indikert også ved det nylige rentekuttet. Hvis Trump også står ved sine varsler om å øke tollen for import fra Europa, vil dette trolig senke PMI-målingene fremover markert.

Også i Tyrkia og Storbritannia er utsiktene nå svakere.

Den norske PMI-målingen, utført av DNB Markets, viste klar bedring, opp 0,8 poeng til 51,2, og er dermed nok et unntak fra den europeiske tristessen.