Konsumprisindeksen (KPI) for eurosonen endte på 2,5 prosent på årsbasis i januar, melder Eurostat.

Det er en oppgang fra 2,4 prosent i desember, og ifølge TDN Direkt var det på forhånd ventet at inflasjonen skulle holde seg på 2,4 prosent.

Konsumprisene i eurosonen nådde i september i fjor et lavpunkt på 1,7 prosent, og har siden steget jevnt.

I januar var det i hovedsak servicesektoren, samt dagligvarer, alkohol og tobakk som hadde sterkest prisvekst.

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) var på årsbasis i januar på 2,7 prosent, også det høyere enn ventet. Økonomene hadde på forhånd spådd en kjerneinflasjon på 2,6 prosent.

– Både samlet inflasjon og kjerneinflasjon er omtrent på forventningene. Den gode nyheten er at EU er nokså nær inflasjonsmålet nå, og den dårlige er at de enda ikke er helt på målet. Og samlet inflasjonen har faktisk tikket litt oppover den siste tiden, mens kjerneinflasjon har flatet ut og vært uendret på 2,7 prosent i fem måneder på rad, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 Sør-Norge.

– Det blir veldig interessant å se om frykten for Trump sine økte tollsatser for europeiske varer inn i USA, vil flytte på renteforventningene framover. Økte tollsatser i USA kan gi lavere vekst i Europa, og behov for å stimulere økonomien med enda lavere rente, påpeker han.

Rentekutt

Torsdag i forrige uke kuttet den europeiske sentralbanken (ESB) som ventet styringsrenten med 25 basispunkter til 2,75 prosent.

«Vi forventer at beskrivelsen av pengepolitikken forblir uendret sammenlignet med desember. Tolkningen mellom linjene vil være i tråd med ytterligere rentekutt: pengepolitikken vil fortsatt beskrives som restriktiv, og ESB vil forbli trygg på at inflasjonen er på rett vei», skrev Deutsche Bank i en kommentar etter kuttet.

SEB trakk frem at de forventet at inflasjonen kunne falle raskere enn ESBs prognoser, noe som ville antydet at ESB kan bevege seg raskere med rentekutt og kutte med 50 basispunkter i mars.

«Inflasjonstallene for januar og februar vil derfor være avgjørende. Hvis våre prognoser for inflasjon og styringsrenter er korrekte, vil innskuddsrenten ende på 1,50 prosent i juli (like under nøytralt nivå)», skrev SEB.

Sjeføkonom Knudsen tror ikke dagens tall endrer utsiktene for rentekutt i Europa.

– Det ventes nå første rentekutt 6. mars, og det er fortsatt forventet tre til fire rentekutt i 2025. For Norge, betyr det at det blir lettere for sentralbanken å kutte i den hjemlige renten, sier han.