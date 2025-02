Kanskje slutter Den europeiske sentralbanken (ESB) så tidlig som i mars å omtale pengepolitikken som innstrammende, skriver Bloomberg med henvisning til anonyme ESB-kilder. I så fall er det ikke fordi ESB frem til mars kutter rentene med mer enn ventet. Årsaken er heller at ESB justerer opp sin oppfatning av hvor den nøytrale renten ligger.

I så fall betyr det at ESB i praksis hever «rentegulvet», og vil holde mer igjen på videre rentekutt etter mars, ettersom styringsrenten da allerede er så lav at den balanserer økonomien.

Usynlig størrelse

Den nøytrale renten er nøkkelstørrelsen alle sentralbanker i verden jager etter, men ikke helt vet nivået på. Dette er rentenivået som hverken stimulerer eller bremser økonomien. En rekke sentralbanker har de siste årene hevet sine anslag for den nøytrale renten, og med det hevet gulvet for sine styringsrenter fremover.

Dette gjelder ikke minst Fed, som flere ganger jekket opp sitt anslag, stort sett med bare 0,1 prosentpoeng hver gang. Også Norges Bank har justert opp sitt anslag, men ikke etter mars i fjor.

Også i Norge?

Etter rentemøtet tidligere i januar spurte Finansavisen sentralbanksjef Ida Wolden Bache om det går mot en snarlig oppjustering av den nøytrale renten, ettersom sentralbanken selv konstaterer at aktiviteten er overraskende høy, og det er utsikter til lav ledighet og kraftig boligprisvekst selv med en styringsrente på 4,50 prosent.

Wolden svarte at pengepolitikken fortsatt er innstrammende, men måtte medgi at det er usikkert hvor den nøytrale renten ligger.

Sprik Norge - Eurosonen

Norges Banks nåværende anslag for den nøytrale realrenten ligger mellom 0 og 1 prosent. Med en styringsrente og Nibor på og like over 4,50 prosent og en inflasjon lavt på 2-tallet, er realrenten nå klart over 2 prosent.

Dette er langt over det Norges Bank mener er nøytralt, samtidig som økonomien ligger an til å vokse ganske sterkt, ledigheten synker og boligprisene øker.

For tiden er inflasjonen i eurosonen like høy som i Norge, mens styringsrenten er 1,75 prosentpoeng lavere og veksten i økonomien svært svak. Likevel vurderer ifølge lekkasjene ESB at det må en høyere rente til enn tidligere antatt for å balansere økonomien.

Grense ved 2,50?

ESB har tidligere indikert at deres nøytrale rente ligger mellom 1,75 og 2,5 prosent. ESB-sjef Christine Lagarde har selv indikert et smalere bånd, mellom 1,75 og 2,25 prosent. Ved rentemøtet i forrige uke senket ESB innskuddsrenten til 2,75 prosent. Hvis Lagardes anslag for den nøytrale renten står ved lag, må det derfor to kutt til før ESB i praksis regner at den nøytrale renten er nådd.

Lekkasjene via Bloomberg tyder imidlertid på at ESB legger listen høyere, og dermed kanskje indikerer at det skal en kraftig nedtur til for å kutte også etter marsmøtet.