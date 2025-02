Før «månedens viktigste»: Flere nye jobber enn ventet i USA

Det ble skapt 183.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i januar, viser Automatic Data Processings (ADP) nye nasjonale sysselsettingsrapport onsdag.

Ifølge Trading Economics var det ventet en sysselsettingsvekst på 150.000.

For en måned siden viste sysselsettingstallene for desember en vekst på 122.000 jobber, det laveste nivået på fire måneder, mens konsensus lå på 140.000. Desember-tallet er nå revidert opp til 176.000.

Todeling

Nela Richardson, sjeføkonom i ADP, kommenterer at momentet i sysselsettingen fra fjerde kvartal i fjor fortsatte inn i januar, dog med noen unntak, inkludert industrien.

«Vi hadde en sterk start på 2025, men det kamuflerte en todeling i arbeidsmarkedet», sier hun.

Richardson påpeker at det var forbrukerrettede næringer som ledet an i ansettelsene, mens det ellers var svakere jobbvekst.

Høyere lønnsvekst

Lønnsveksten i januar var på 4,7 prosent på årsbasis, mot 4,6 prosent i desember.

For folk som byttet jobb, var lønnsveksten på 6,8 prosent, mot 7,1 prosent måneden før, ifølge ADP.

«Månedens viktigste»

Førstkommende fredag kommer U.S. Bureau of Labor Statistics' arbeidsmarkedsrapport for januar, med det som typisk omtales som «månedens viktigste nøkkeltall» – sysselsettingsveksten utenfor landbruket i USA.

Forventningene nå peker mot at rapporten vil vise en sysselsettingsvekst på 170.000, ned fra 256.000 i desember. Arbeidsledighetsraten ventes til 4,1 prosent, uendret fra måneden før, ifølge Trading Economics.

Jobbveksten i desember var forøvrig den største på ni måneder.