Kortversjon Finanspolitikkutvalget kritiserer regjeringens skatte-, sykelønns- og næringspolitikk, og foreslår flere endringer.

Utvalget mener sykefraværskostnader bør pålegges både arbeidsgivere og arbeidstakere for å redusere statens utgifter.

Skattesystemet trenger reformer for å motivere flere til å gå fra trygd til arbeid.

Næringspolitikken kritiseres for å støtte enkeltnæringer selektivt, og utvalget anbefaler en mer nøytral tilnærming for å fremme omstilling og hindre tilkarringsvirksomhet.

Økt bruk av oljefondet må bremses, og ekstrabevilgninger utenfor ordinære budsjetter bør unngås. Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av våre journalister.

Dagen etter at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) overfor Stortinget forsikret at hans nye regjering står last og brast med sykelønnsordningen, kommer svaret fra Finanspolitikkutvalget, regjeringens egen ekspertgruppe: Få ned sykefraværet og få opp sysselsettingsgraden.

En av Jens Stoltenbergs første oppgaver som fersk finansminister er torsdag å motta rapporten full av slakt fra utvalgsleder Ragnar Torvik.

Utvalget vil ha en rekke forbedringer av den økonomiske politikken. Ikke minst bør skatten på lav arbeidsinntekt senkes, og det bør innføres et arbeidsfradrag. Dessuten krever det høye sykefraværet at det må koste mer både for arbeidsgivere og arbeidstakere.

LO brøt ut

«Det er uheldig med klausuler i IA-avtalen som i praksis skyver dette ansvaret over til partene i arbeidslivet», heter det fra utvalget, som ledes av professor Ragnar Torvik, NTNU.

Det er nettopp dette som like før jul førte til sammenbruddet mellom LO på den ene siden og NHO, Virke og resten av arbeidstakerorganisasjonene på den andre siden. Alle utenom LO ville i det minste utrede en modell der arbeidsgivers medfinansieringsansvar ble flyttet fra korttids- til langtidsfravær.

«Vi skal slå ring om det organiserte arbeidslivet og vi garanterer for sykelønnsordningen», sa Støre til Stortinget onsdag, uten å utdype hva det betyr konkret.

Ikke karensdager

Sykefravær må koste også for den ansatte, slik den enkelte avkortes under arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Utvalget går likevel ikke inn for karensdager, som vil ramme ulikt, avhengig av den ansattes mulighet til å jobbe hjemmefra.

I stedet peker utvalget på forslaget fra Sysselsettingsutvalget om full lønn i seks måneder og deretter 80 prosent lønn i ett år ved sykefravær.

Konklusjonen er krystallklar:

«Folketrygdens utgifter til sykepenger utgjør om lag 65 mrd. kroner i 2025 og er blant de største utgiftspostene på statsbudsjettet. Å unndra regelverket for sykepengeordningen fra politisk vurdering og endring kan dermed ha store konsekvenser for bærekraften i offentlige finanser».

Må ha brede skatteforlik

På sine første to dager som finansminister har Stoltenberg ikke villet svare på om han går inn for noen endringer i skattesystemet. Bestillingen fra Finanspolitikkutvalget er imidlertid: Legg om skattesystemet og gjør det ved at de ulike partiene legger bort prestisjen og finner frem til brede forlik som kan stå seg gjennom skiftende flertall.

OVERTAR «FEIL POLITIKK»: Men det er fortsatt uklart hvor mye av Trygve Slagsvold Vedums prioriteringer og valg som blir videreført under Jens Stoltenberg. Foto: Iván Kverme

«Det er uheldig at skattedebatten nå ser ut til å preges av steile fronter rundt enkeltelementer i skattesystemet», mener utvalget.