Bank of England, den britiske sentralbanken, har torsdag besluttet å senke styringsrenten med 25 basispunkter, fra 4,75 til 4,50 prosent. Det er Bank of Englands tredje rentekutt i denne syklusen, og det nye rentenivået er det laveste siden tidlig 2023.

Ifølge Trading Economics var det også ventet et kutt på 25 basispunkter nå.

De foregående kuttene kom i løpet av andre halvår i fjor, etter at styringsrenten var blitt holdt på 5,25 prosent siden august 2023.

Samtlige av ni medlemmer av den pengepolitiske komiteen (MPC) stemte for et rentekutt denne gangen. Syv av dem ønsket kutt på 25 basispunkter, mens de gjenværende to ville ha et dobbelt kutt – på 50 basispunkter.



På rentemøtet rett før jul besluttet Bank of England å holde styringsrenten uendret. Seks av ni MPC-medlemmer stemte da for uendret rente, mens tre stemte for et nytt kutt.

«Det har vært betydelig progresjon med disinflasjonen de seneste to årene, ettersom tidligere eksterne sjokk har avtatt og den restriktive holdningen i pengepolitikken har dempet andrerundeeffekter og stabilisert de langsiktige inflasjonsforventningene,» heter det fra sentralbanken torsdag.

Inflasjonspresset avtar

Bank of England opplyser at det innenlandske inflasjonspresset avtar, men at det fortsatt er noe høyt, og at enkelte indikatorer har avtatt tregere enn ventet.

Sentralbanken estimerer at inflasjonen vil stige til 3,7 prosent i tredje kvartal, blant annet på grunn av høyere globale energikostnader – og til tross for at underliggende innenlandsk inflasjonspress ventes å avta videre. Deretter ventes den å synke mot 2 prosent igjen.

I desember var den på 2,5 prosent, mens Bank of Englands inflasjonsmål er på 2 prosent.

Det pekes også på at BNP-veksten har vært svakere enn ventet og at bedrifts- og forbrukertilliten har gått ned. BNP-veksten ventes imidlertid å ta seg opp fra rundt midtveis i 2025.