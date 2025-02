– Usikkerheten er gift for investeringene

Etter noen måneder med bedring, var vurderingen blant NHOs medlemsbedrifter at nåsituasjonen var forverret etter januar. Stemningen er best i Finans Norge, Sjømat Norge og Offshore Norge, mens bedriftene som sogner til NHO Byggenæringen og NHO Logistikk og Transport er på minussiden.

For første gang siden 2022 er fremtidsutsiktene til NHO-bedriftene på plussiden, hvor 21 prosent forventer bedring i markedssituasjonen de neste seks månedene, mens 18 prosent forventer forverring.

Verre enn ventet

NHOs sjeføkonom, Øystein Dørum, hadde forventet et litt annet bilde.

– Jeg er litt overrasket over at ikke ting er mer i bedring, sier Dørum, som bemerker at undersøkelsen er tatt opp rett etter Trumps innsettelse, som kan ha påvirket i negativ retning.

Det som skulle drevet bedringen er først og fremst av lavere renter og at kjøpekraften hos Norges handelspartnere er bedret, ifølge Dørum.

– Her hjemme venter vi på rentekutt, men den relativt sterke sesongveksten i boligprisene i januar tyder på at troen på fremtidige rentekutt har fått grep. I tillegg fikk nordmenn mer å rutte med i fjor, med gjennomsnittlig lønnsvekst godt oppe på 5 prosent, mens prisveksten var på 3,2 prosent.

Trump-effekt

Donald Trumps atferd og trusler skaper mye usikkerhet om de fremtidige vilkårene for bedriftene. Med en flom av presidentordre og trusler om toll mot Europa.

– Norge kan bli et mulig offer i handelskrigen. Usikkerheten som skapes er som gift for investeringene, sier Dørum.

Han trekker frem to konsekvenser av usikkerheten.

For det første blir bedriftene mer forsiktige, og holder tilbake på beslutninger om investeringer og ansettelser. Den andre grunnen er at långivere krever en større risikopremie for å låne ut penger. Det strammer inn kredittilbudet.

– Da er det viktig at de myndighetsbestemte rammevilkårene er mest mulig forutsigbare. I perioden 2010 til 2019 sa i snitt 25 prosent av bedriftene at usikre rammevilkår begrenser investeringer og ekspansjon. I dag har tallet steget til 40 prosent.

– Det er et markant hopp.

Gjør Ap endringer i skattepolitikken?

– Tror du den nye Ap-regjeringen vil innføre endringer i skattesystemet før valget?

– Det er vanskelig å komme med noe annet enn spekulasjoner, men jeg stiller meg bak det leder av Finanspolitikkutvalget, Ragnar Torvik, sa på torsdag, hvor han anbefalte brede skattepolitiske forlik, sier Dørum, og avslutter:

– I dag er det bedre å vente på en endring som står seg over tid, fremfor å få gjennom en kortsiktig seier før valget. Det sikrer et stabilt og forutsigbart skattesystem.