Ferske tall viser at tysk økonomi i 2024 kunne skilte med sitt største handelsoverskudd med USA noensinne.

Den positive handelsbalansen endte på 69,95 milliarder euro, eller drøyt 813,75 milliarder norske kroner. Det er en oppgang på drøye 10 prosent fra året før, viser beregninger gjort av Bloomberg, med tall fra Destatis publisert fredag.

Tysklands økende overskudd skyldes både høyere eksport og lavere import. Svakere etterspørsel etter amerikanske varer er delvis et resultat av den svake veksten i tysk økonomi, som i 2024 endte for andre året på rad i resesjon, skriver Bloomberg.

Rekordoverskudd til bry for Trump

Under Trumps første periode i Det hvite hus var presidenten raskt ute med å peke på Tysklands bileksport da han gjorde det klart at han ikke ville tolere det store handelsunderskuddet USA hadde med sine allierte. Siden han gjeninntok Washington D.C. i januar har han truet EU med å innføre tariffer, noe han nå har gjort med Kina.

En fersk analyse av Bloomberg Economics peker på at europeiske bilprodusenter og produsenter av industrimaskiner, er to sektorer som vil være fristende for Trump å pålegge tariffer dersom han bestemmer seg for å gå for målrettede tariffer mot EU.

Sjeføkonom i det europeiske bank- og forsikringsselskapet Allianz, Ludovic Subran, sier seg enig i analysen og skriver i et notat at «Tyskland vil være i frontlinjen i et scenario med fullskala handelskrig, og står ovenfor risikoen for et tredje år på rad med resesjon».