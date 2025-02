Konsumprisindeksen steg 2,3 prosent på årsbasis i januar, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

På forhånd var det ifølge TDN Direkt ventet en KPI-vekst på 2,1 prosent.

Det var ifølge SSB særlig prisene på matvarer, biler, møbler og strøm som bidro til å løfte prisveksten.

I motsatt retning ble den samlede prisveksten dempet av lavere vekst i prisene på en del tjenester som nettleie, transport- og kulturtjenester.

– Summen av at prisveksten øker på mat, strøm og en del importerte varer, mens den faller for tjenester, er at den samlede prisveksten er ganske stabil fra desember til januar, sier seksjonssjef i SSB, Espen Kristiansen.

Fortsatt kutt

– Dette var høyere enn både vi og Norges Bank hadde sett for oss, sier makroøkonom Karine Alsvik i Handelsbanken.

– Prisveksten var høyere enn forventet både for norskproduserte varer og tjenester og for importere varer. Men vi legger spesielt merke til den importerte prisveksten som nå trakk oppover, påpeker hun.

Økonomen trekker frem at man før rentemøtet i mars også får inflasjonstall for februar, som ventes noe opp grunnet baseeffekter.

– Vi tror fremdeles det blir rentekutt fra Norges Bank i mars, og renten er på vei ned. Men hvordan det ser ut mot sommeren og når neste kutt kommer er mer usikkert, sier Alsvik.

Også sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 Sør-Norge tror fortsatt på rentekutt.

– Selv om inflasjonstallene ble litt høyere enn anslagene, er det ikke så mye at det ødelegger for det varslede rentekuttet i mars, påpeker han.

– Samlet inflasjon er ganske nær målet på 2 prosent, men vi er ikke på mål enda. Markedet priser inn rentekutt i mars. juni og desember, sier Knudsen.

Prishopp

Fra desember til januar steg prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer med 2,3 prosent. Det er ifølge SSB en betydelig sterkere oppgang enn i samme periode i fjor.

Fra januar 2024 til januar 2025 vokste dagligvareprisene samlet med 5,0 prosent.

– Det er vanlig at prisene på mat stiger i januar etter tilbudskampanjer i desember. Denne måneden observerte vi også at flere matvaregrupper steg forbi nivået de var på før tilbudskampanjene startet. Dette gjelder for eksempel for ulike typer sjokolade og kaffe, sier Kristiansen.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie har siden januar i fjor falt 9,8 prosent. Det bidrar til å dempe KPI-veksten, men ikke like mye som det gjorde i fjor. På månedsbasis økte prisene på elektrisitet med 1,9 prosent.

– På den ene side steg strømprisene betydelig fra desember til januar, på den annen side falt el-avgiften. Samlet gir dette en moderat oppgang i prisene på elektrisitet og nettleie, sier Kristiansen.

KPI-JAE

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer, steg 0,1 prosent i januar.

Over året endte kjerneinflasjonen opp 2,8 prosent, mens det på forhånd var ventet en oppgang på 2,6 prosent.