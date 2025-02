– Akutt behov for annen politikk

Økonomiske eksperter venter svært lav økonomisk vekst i Tyskland i år, melder det tyske Ifo-instituttet mandag.

Konsensus peker mot en BNP-vekst på bare 0,4 prosent i 2025, som vil gjøre Tyskland til aller svakest blant alle industrialiserte land, ifølge instituttet.

– Tyskland er i akutt behov for en annen økonomisk politikk som kan styrke veksten igjen, sier Ifo-analytiker Niklas Potrafke i en melding.

Han mener Tyskland har mistet sin tiltrekningskraft «massivt».

– Den nye regjeringen bør behandle dette med markedsorienterte reformer, foreslår Potrafke.

Raskere vekst globalt

De tyske prognosene er presentert sammen med globale BNP-estimater, og er basert på en kvartalsvis undersøkelse utført av Ifo-instituttet og det sveitsiske IWP-instituttet. Den seneste versjonen ble utført i desember blant 1.398 økonomiske eksperter fra 125 forskjellige land.

For den globale økonomien spår de en vekst på 2,9 prosent i år, mot en forventning om 2,6 prosents vekst i 2024.

Respondentene i Afrika og Asia er de mest optimistiske, mens Europa og Nord-Amerika har de lavere vekstprognosene.

Den høyeste veksten ventes i Vest-Afrika, Sentral-Asia, Sør-Asia og Sørøst-Asia, med vekstprognoser på 4,5–5,6 prosent. For Vest-Europa og Oseania er vekstprognosene henholdsvis 1,1 og 1,4 prosent i 2025, det laveste i den nye undersøkelsen.

I 2026 ventes den globale BNP-veksten å øke til 3,2 prosent, mens prognosen for 2028 er på 3,1 prosent.

Vekstprognosene for Tyskland er også noe bedre for de kommende årene, med prognoser på 1,0 og 1,3 prosent for 2026 og 2028. Det vil imidlertid fortsatt være godt under snittforventningene for andre industrialiserte land, poengteres det.