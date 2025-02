Den ferske arbeidsmarkedsrapporten fra USA viser at rentene ikke lenger er restriktive, mener BNP Paribas, som ikke har noe tro på Feds signal om to rentekutt i år.

Fredagens «non-farm payrolls» viste ny vekst i sysselsettingen og samtidig lavere ledighet og høyere lønnsvekst. Sysselsettingsveksten i januar var i seg selv ikke veldig sterk, men de to foregående månedene ble revidert opp med 100.000 personer.

«Veksten i etterspørselen etter arbeidskraft tilsier at pengepolitikken nå ikke er restriktiv. I en situasjon med høy etterspørsel etter arbeidskraft og synkende tilbud på grunn av endringene i immigrasjonsreglene, er det behov for en innstrammende pengepolitikk», skriver makroøkonomene i BNP Paribas i en kommentar.

Hever i år?

Dette får følger også for BNP Paribas’ renteprognose:

«Vårt base case er fortsatt at renten holdes uendret til halvveis i 2026, men hvis den sterke etterspørselen etter arbeidskraft vedvarer, vil det øke sannsynligheten for en renteheving i år betydelig», er vurderingen.

Også varslede tollendringer trekker i samme retning. BNP Paribas forventer betydelige utslag i amerikanske priser og vedvarende andrerundeeffekter på inflasjonen. BNP Paribas’ analyse tilsier at 1 prosentpoeng økte importpriser løfter konsumprisindeksen med rundt 0,4 prosentpoeng over de følgende to årene.

Tollkrigen utvides

Etter den første runden, der Canada og Mexico fikk varsel om 25 prosent toll og Kina 10 prosent, varslet president Donald Trump i helgen 25 prosent toll på all import av aluminium. Videre varslet han «gjengjeldelsestoll» ved at USA i praksis vil matche alle andre lands tollsatser.

For Fed er det imidlertid ikke bare å skifte fra å signalisere to kutt i år til i stedet å skulle heve renten. Det vil kunne skape forvirring om Feds reaksjonsfunksjon, tror BNP Paribas. Dessuten tyder Feds kommunikasjon på at sentralbanken venter at arbeidsmarkedet vil kjøle seg ned av seg selv.