Perioden med fallende inflasjon ser ut til å være over i USA. Nå stiger inflasjonen, og den stiger mye.

I sin høring for Kongressen understreket Fed-sjef Jerome Powell tirsdag at det ikke er hastverk med å senke renten videre. Pengepolitikken er blitt «betydelig mindre innstrammende» etter fjorårets rentekutt, sa Powell, og viste også til usikkerheten om hva politikken under Trump 2.0 vil bety for veksten og inflasjonen.

Ved det forrige rentemøtet satte Powell som en betingelse for videre kutt at inflasjonen i mellomtiden hadde falt synlig. Onsdag viste konsumpristall for USA at dette kravet langt ifra er oppfylt.

Månedsveksten i kjerneinflasjonen økte fra 0,2 til 0,4 prosent (og dermed mer enn ventet), og dette gjør at årsveksten ikke falt (som ventet), men steg til 3,3 prosent.

For total CPI steg månedsveksten fra 0,4 til 0,5 prosent, mens årsveksten steg til 3,0 prosent. De sterke tallene fikk amerikanske langrenter til å skvette opp, mens dollaren styrket seg fra 11,25 til 11,30 mot kroner på et lite øyeblikk.

– Vareprisene opp

– Dette var sterkere enn ventet, sier seniorstrateg Sara Midtgaard i Nordea Markets.

Hun viser til Powells ferske uttalelser om at Fed må se bedring i inflasjonen før det blir aktuelt med nye rentekutt.

– Nå ser vi at bidraget ned fra vareprisene er bak oss, konstaterer Midtgaard, og viser til at også internasjonale råvareprisindekser stiger.

– Vareprisene stiger igjen, i tillegg til at tjenesteprisene holder seg høye. Dermed går det neppe mot en inflasjon ned mot 2,0 prosent. Fed vil måtte diskutere rentehevinger, tror hun.