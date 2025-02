Fredag slapp Teknisk beregningsutvalg (TBU) den foreløpige hovedrapporten om grunnlaget for inntektsoppgjøret i 2025.

Der legger TBU seg under både SSB og Norges Banks inflasjonsanslag for 2025, når det anslår at inflasjonen vil øke med 2,5 prosent i 2025. I desember anslo Norges Bank en inflasjon på 2,6 prosent, mens SSB flagget en tro på en inflasjon på 2,7 prosent.

Kjerneinflasjonen (inflasjonen justert for avgiftsendringer og uten energivarer) er ventet å stige med 2,9 prosent i 2025. Det er over både SSB og Norges Bank, som har estimater på kjernen på henholdsvis 2,8 og 2,7 prosent.

I rapporten skriver TBU at anslaget er usikkert, og at usikkerheten er «spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen, energiprisene og internasjonal økonomi».

Lønnsveksten i 2024 estimeres til å ha vært på 5,3 prosent. Det er helt i overensstemmelse med SSBs estimater, men litt over Norges Banks på 5,2 prosent. Frontfagsrammen i 2024 ble anslått til 5,2 prosent ved hovedoppgjøret i fjor vår.

Ved starten av februar kom SSB med novembertallene for lønnsveksten. Der anslo SSB at lønnsveksten i 2024 var på hele 5,7 prosent.

– Lønnsandelen i industrien er lav. Det gir rom for en solid nominell lønnsvekst. Jeg antar den vil havne mellom 4,2 til 4,5 prosent, sier Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Dersom inflasjonen holder seg mellom 2,5 til 2,6 prosent ligger det dermed an til reallønnsvekst i Norge.

– Med den lave lønnsandelen og inflasjonen som kommer ned, er dette positivt, sier han.

RIKERE: Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken tror på en nominell lønnsvekst mellom 4,2 til 4,5 prosent ved vårens lønnsoppgjør. Det vil gi reallønnsvekst. Foto: Iván Kverme

– På den negative siden er prispresset i norsk økonomi større enn Norges Bank har sett for seg, med en kjerneinflasjon som holder seg oppe. Det begrenser rommet for rentekutt, sier Hov.

– Det blir etter alle solemerker rentekutt i mars. Rentebanen til Norges Bank indikerer tre rentekutt i år, med en ganske god mulighet for fire. Vi tror det vil holde med tre, avslutter Hov.

Risikoen ved den internasjonale økonomien er knyttet til utsiktene «for store endringer i handelspolitikken», som hinter til usikkerheten som følger Donald Trumps tollsatser.

TBU avgir vanligvis to rapporter hvert år, én før og én etter lønnsoppgjørene. TBUs anslag legger i praksis et gulv for årets lønnsvekst.

Fredagens rapport er den foreløpige hovedrapporten om grunnlaget for inntektsoppgjøret i 2025. Den endelige hovedrapporten kommer i mars.