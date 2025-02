Liv- og pensjonsselskapene plasserer store deler av sine forvaltningsmidler i utenlandske aktiva. Hovedsakelig i statsobligasjoner, men også noe i aksjer. Nær 100 prosent av verdien på obligasjonsporteføljen og om lag halvparten av aksjeporteføljen sikres imidlertid mot valutatap. Det innebærer at de i terminmarkedet selger utenlandsk valuta og kjøper kroner. Siden verdien av aksjer og obligasjoner normalt stiger, vil selskapene som regel netto selge valuta og kjøpe kroner for å opprettholde den samme valutasikringsandelen. Beløpene er imidlertid normalt nokså små.

Normalt kronekjøp

I normale tider bidrar altså disse tre aktørenes kronevekslinger til netto kronekjøp, se figur 2. Langt på vei motsvares disse kronekjøpene av kronesalgene som følger av det underskuddet vi gjennomgående har på handelsbalansen utenom olje- og gass, og av kronesalgene som følger av husholdninger og bedrifters sparing ute (ikke vist i figur 2). I normale tider er det ganske god balanse mellom kronekjøp og kronesalg fra norske aktører i sum. Dermed bidrar normalt heller ikke disse kronevekslingene til å bevege kronekursen mye.

SNUDDE: Samlet kronekjøp og -salg, 2015-2024. Kilde: Macrobond og Nordea Markets

Men så var det dette med normale tider da. Under pandemien økte underskuddene på statsbudsjettet mye, samtidig som både aksjer og obligasjoner steg mer enn normalt. Summen av kronekjøp fra de tre store norske aktørene steg kraftig, og bidro til å styrke kronekursen ut av dumpa den var i da pandemien traff våren 2020. Vinteren 2022 steg i tillegg gassprisene til himmels og økte oljeselskapenes inntekter – og dermed skatterelaterte kronekjøp – betydelig.

Alt snudde

Så begynte ting å snu. For det første falt liv- og pensjonsselskapenes aksjer og obligasjoner mye i verdi da rentene ute steg. For å holde sine valutasikringsandeler måtte de da kjøpe tilbake valuta og selge kroner. Etter hvert som det ble tydelig at skatteinntektene fra oljeselskapene langt ville overstige prognosene i statsbudsjettet, og at man dermed skulle ha langt større overføringer til Oljefondet, økte også Norges Bank sine kronesalg. Disse kronesalgene ble ytterligere forsterket ved at Norges Bank gjennom 2022 også solgte rundt 70 milliarder kroner som hadde hopet seg opp på statens konto fordi budsjettunderskuddene under pandemien ble mindre enn tatt høyde for. Utover høsten falt også gassprisene kraftig, og dermed også kronekjøpene fra oljeselskapene, mens Norges Bank fortsatt hadde mange kroner igjen å selge.

For første gang i historien gikk dermed disse tre aktørene fra i sum å være store kjøpere av kroner til å bli selgere av kroner. Enda verre for kronekursen var nok den enorme endringstakten i vekslingene, vi gikk fra kjøp av kroner tilsvarende 8,5 milliarder dollar per måned til salg av kroner tilsvarende 2,5 milliarder dollar per måned. I dagens kroneverdi tilsvarer det en netto endring på 125 milliarder kroner per måned, eller 6 milliarder kroner per handelsdag. Det utgjør rundt 10-15 prosent av den totale valutaomsetningen slik Norges Bank rapporterer den, og dette la åpenbart press nedover på kronekursen.

Ikke Sveits-effekt

Det er høyst tvilsomt om skatteflukt til Sveits eller investortilpasninger fra lavere rentefordel bidro til noe i nærheten av tilsvarende kronesalg som vi her snakker om. Snuoperasjonen i de mer eller mindre tvungne kronevekslingene fra oljeselskapene, Norges Bank (på vegne av staten) og liv- og pensjonsselskapene var trolig derfor den klart viktigste grunnen til at kronen svekket seg kraftig andre halvår 2022 og første halvår 2023. Dette skiftet ned i kronekursen var dermed etter alle solemerker hjemmelaget, men av andre aktører og årsaker enn det som oftest kommer fram i debatten.