DOGE og Musk redder ikke amerikanske statsfinanser

Målsetningen er å kutte utgiftene med 2.000 milliarder dollar. Så langt har de ifølge The Economist kuttet et sted mellom 7 og 40 milliarder dollar, hvorav en god andel er relatert til «DEI»-tiltak, altså mangfold, likeverd og inkludering. Ellers har kuttene vært rettet mot å legge ned departementet som styrer bistand og nødhjelp, kutt i utdanningsdepartementet, kutt i klimatiltak og klimaforskning, nedleggelse av «forbrukertilsynet» og kutt i bevilgninger til medisinsk forskning. Flere inngrep har utløst reaksjoner fra rettsapparatet, og flere dusin søksmål er rettet mot Trump og DOGE. Musk har åpenbare interessekonflikter fordi flere av de offentlige instansene han skal rense opp i, tidligere har bøtelagt hans selskaper. Flere ansatte som har gransket Musks selskaper har fått sparken. Musks selskaper har statlige kontrakter verdt rundt 20 milliarder dollar.

Drømmen om balanse

Den amerikanske statens budsjettunderskudd har økt siden det sist var i pluss for 25 år siden. Den gang var det president Clinton som ville balansere budsjettet, og det ble mulig ved høy økonomisk vekst, stigende skatteinntekter fra boblen som blåste opp i aksjemarkedet, og fallende renter. Budsjettbalansen gikk fra minus 4,5 prosent av BNP i 1992 til et overskudd på 2,3 prosent i 2000.

Analytikerne i Gavekal Research mener det er fire grunner til at Elon ikke vil lykkes slik Bill gjorde:

1) Diskresjonære (bevilgninger som bestemmes fra år til år) utgifter er allerede nær rekordlave nivåer som andel av BNP, på rundt seks prosent, samme nivå som da Clinton avsluttet sine innstramminger. Trump har sagt han ikke ønsker å kutte i obligatoriske utgifter som trygd og pensjon («Social security») eller offentlig helseforsikring («Medicare & Medicaid»). Jo mer den diskresjonære pengebruken skal kuttes videre, desto vanskeligere kan det bli å få politisk aksept, uten at dette virker å bry den nye administrasjonen nevneverdig. Musk har til tross for dette varslet mulige kutt i alle deler av statsbudsjettet, inkludert innen helse, trygd, pensjoner og forsvaret.

2) Demografisk motvind i form av at antallet innbyggere som pensjonerer seg øker mer enn de som går inn i arbeidsstyrken. Mens pensjonister belaster det offentlige systemet mer enn de som er i arbeidsfør alder, og samtidig bidrar mindre med skatteinntekter, vil utgiftene stige mer enn inntektene de kommende årene. Dette var motsatt gjennom 90-tallet, da arbeidsstyrken vokste langt raskere enn antallet nye pensjonister.

3) Drivkrefter trekker opp statens renteutgifter, dette i motsetning til gjennom 90-tallet. Demografiske trender kan trekke rentene opp ved at de som er i arbeidsfør alder gjerne sparer, mens pensjonister i større grad finansierer forbruk ved å ta fra tidligere sparing. Stigende gjennomsnittsalder i befolkningen kan derfor bremse etterspørselen etter statspapirer og løfte statsrentene.

Øvrige drivkrefter er de enorme investeringene i kunstig intelligens og datasentre, samt reindustrialisering og etablering av kortere forsyningskjeder i kjølvannet av geopolitisk spenning og flaskehalsene etter pandemien. Store investeringer er kapitalkrevende og kan trekke opp prisen på penger, også fordi etterspørselen etter statsobligasjoner blir mindre. Økte bevilgninger til forsvaret og planlagte skattekutt kan gi høyere økonomisk vekst og økt inflasjons- og rentepress.

4) Skattekutt kan dempe statens inntekter. Sterk økonomisk vekst og kraftig oppgang i aksjemarkedet løftet skatteinntektene gjennom 90-tallet, noe som gjorde det lettere for Clinton å balansere budsjettet. Fremover har Trump signalisert et ønske om å holde inntektsskatten lav, samt senke selskapsskatten. Innføring av importtariffer kan gi inntekter som kompenserer, men import utgjør bare 14 prosent av BNP. For at dette skal monne må tariffene være svært høye, samtidig som importmengden forblir uendret til tross for økte priser.

Hva kan dette bety for finansmarkedene?

Skulle Musk og Trump lykkes med å få ned budsjettunderskuddet, kan det dempe amerikanske statsrenter av to ulike grunner. Staten ville ikke ha behov for å utstede så mye ny statsgjeld, noe som kan presse obligasjonskursene opp og rentenivået ned.

En innstrammende finanspolitikk kan samtidig bremse farten i amerikansk økonomi, noe som også kan trekke renteforventningene ned. Lavere renter ville ikke bare redusert statens renteutgifter, men også svekket den amerikanske dollaren, noe som kunne gitt medvind for amerikansk eksportindustri. Et mindre budsjettunderskudd er definitivt en fornuftig ambisjon for Trump.

Mislykkes Musk og Trump, kan resultatet derimot bli nytt inflasjonspress og et vedvarende høyt rentenivå, en fortsatt sterk dollar og bekymringer rundt amerikanske statsfinanser. Politikken Trump legger opp til kan samtidig understøtte en sterk amerikansk økonomi, som jo er avgjørende for stemningen i finansmarkedene. Et høyt rentenivå er lettere for finansmarkedene å absorbere så lenge økonomien går bra.

Uansett hva de neste fire årene byr på av overraskelser, vil et relativt høyt rentenivå skille klinten fra hveten i næringslivet i større grad enn før. For langsiktige investorer blir dette et argument for bred risikospredning på tvers av og innad i flere ulike investeringskategorier. Det er samtidig umulig å forholde seg til den rådende kakofonien av til dels sjokkerende utspill fra Trump & Co. til å ta veloverveide investeringsbeslutninger. Verden er definitivt blitt et mer usikkert sted, men utfallsrommet er ikke bare i negativ retning. Aksjemarkedet er en av de beste spåkulene vi har, og kursene er høyere enn de var ved årsskiftet. Det er et positivt tegn.

Christian Lie

Sjefstrateg, Formue