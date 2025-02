Britiske priser steg mer enn ventet

Tallene for januar ble lagt fram onsdag og utgjør en oppgang fra 2,5 prosent i desember.

– Økningen ble drevet av at flyprisene ikke falt like mye som vi vanligvis ser på denne tiden av året, kommenterer Grant Fitzner, sjeføkonom i det nasjonale statistikkbyrået, ONS.

– Etter å ha falt på denne tiden i fjor, økte kostnadene for mat og alkoholfrie drikker, spesielt kjøtt, brød og kornprodukter, fortsetter han.

Også økte skatter mot privatskoler, noe som har ført til økning i skolepenger på starten av året, har bidratt til prisveksten.

Inflasjonen ligger godt over den britiske sentralbankens mål på 2 prosent, men er i stor grad i tråd med bankens prognoser, ifølge analytikere. Tidligere denne måneden satte sentralbanken ned styringsrenta for tredje gang på seks måneder – og opplyste samtidig at den vil ha en «gradvis og forsiktig» tilnærming til ytterligere rentekutt.