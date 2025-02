Department of Government Efficiency (DOGE) hevder å spare den amerikanske staten for 55 milliarder dollar.

«Let’s balance the budget! DOGE’s total estimated savings are $55 billion, which is a combination of fraud detection/deletion, contract/lease cancellations, contract/lease renegotiations, asset sales, grant cancellations, workforce reductions, programmatic changes, and regulatory savings», heter det på nettsiden.

Men listen over konkrete grep fra det Elon Musk-ledede organet viser vesentlig lavere beløp, og det med grove feil, ifølge Bloomberg. På DOGEs webside (doge.gov) ligger en liste over tiltak så langt, og den summerer seg til 16,6 milliarder dollar.

Sier opp aviser

Men den listen feilrapporterer en konkret kontrakt til 8 milliarder dollar, når det faktiske beløpet er 8 millioner dollar, ifølge Bloomberg. Dermed kan DOGE så langt kun redegjøre for 8,6 milliarder dollar i sparte utgifter, drøyt 15 prosent av de oppgitte 55 milliardene.

De 8,6 milliardene fordeler seg på rundt 700 poster, og dekker i all hovedsak relativt små budsjettposter. En innsparing består i at samtlige abonnementer på Washington Post er sagt opp, totalt 127.000 dollar. Nesten like mye er spart på å si opp Wall Street Journal.

Millioner eller milliarder?

Den store million-/milliardbommen er knyttet til en kontrakt Office of Diversity and Civil Rights har inngått med D&G Support Services, en liten bedrift med rundt 200 ansatte. Den opprinnelige kontrakten ble i 2022, ganske riktig, inngått med 8 milliarder dollar som kontraktsverdi. Beløpet tilsvarer imidlertid nesten hele årsbudsjettet til US Immigration and Customs Enforcement, som Office of Diversity and Civil Rights sorterer under.

Bloomberg viser til at kontraktsverdien i januar i år ble justert til 8 millioner dollar, uten at dette er fanget opp av DOGE.