Rentefesten over for svenskene

Riksbanken, Sveriges sentralbank, er ferdig med å kutte styringsrenten. Det er den nye vurderingen fra Nordea, melder Nyhetsbyrån Direkt torsdag.

SENTRALBANKSJEF: Erik Thedéen. Foto: Bloomberg

Årsaken er at inflasjonen i Sverige er høyere enn ventet.

Nordeas nye prognose er at Riksbankens styringsrente blir værende på 2,25 prosent gjennom hele prognoseperioden frem til og med desember 2026.

Tidligere har Nordea ventet et rentekutt til – til 2,00 prosent – i mai.

Riksbanken senket styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 2,25 prosent i slutten av januar – akkurat som ventet. Siden mai i fjor har sentralbanken kuttet renten med totalt 1,75 prosentpoeng.

Sammen med rentekuttet forklarte sentralbanken at økonomien i Sverige fortsatt er svak, men at man begynner å se tegn til at det snur.

De neste svenske rentebeslutningene ventes 20. mars og 8. mai.

Sterkere svenskekrone

Nordea har også justert på estimatene for den svenske kronen, ettersom forutsetningene for valutaen vurderes som bedre, ifølge Nyhetsbyrån Direkt.

På tre måneders sikt er prognosen 11,20 kroner mot euro, mot tidligere 11,50.

I desember ventes kursen å ligge på 11,00, mot en tidligere prognose på 11,40.

Nordea peker blant annet på at tidligere drivkrefter for kronekursen, som for eksempel amerikanske obligasjonsrenter, virker å ha blitt svakere.