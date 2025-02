USA-eksepsjonalisme: To faktorer avgjør

Så kan man ikke alltid sammenligne absolutte vekstrater mellom land eller regioner for å måle hvor godt økonomiene egentlig går. Potensiell vekst er som kjent høyere i USA enn i eurosonen, og utviklingen i arbeidsmarkedet i eurosonen tyder kanskje på at den økonomiske utviklingen ikke er så mye verre enn i USA.

Skrukork vs Nvidia

Narrativet er likevel at økonomien i USA blomstrer og at eurosonen stagnerer. Alle refererer til Draghi-rapporten og de strukturelle utfordringene eurosonen sliter med. De fleste har kanskje også sett «meme-bildet» på sosiale medier der USA på den ene siden assosieres med innovasjon og superavanserte brikker fra Nvidia, mens Europas innovasjon assosieres med den irriterende skrukorken av plast som er festet til flaskene, som er blitt et symbol på alle reguleringene.

På toppen av det hele fikk den store tyske bilindustrien konkurranse fra kinesiske bilprodusenter, ikke minst når det gjelder elbiler fra Kina.

Det er liten tvil om at eurosonens største økonomi Tyskland er blitt rammet av flere negative forhold de siste årene. For det første ble tysk industri hardt truffet av bortfallet av billig russisk gass. Så har den viktige tyske eksportsektoren blitt rammet av spesielt svak etterspørsel fra Kina og den svakere økonomien der. På toppen av det hele fikk den store tyske bilindustrien konkurranse fra kinesiske bilprodusenter, ikke minst når det gjelder elbiler fra Kina.

OBS: Statsgjeld

Det er likevel noen forhold rundt «US exeptionalism» det er verdt å merke seg når man gjør en sammenligning og ser på faktorer bak, spesielt etter pandemien og med utgangspunkt i farten økonomiene har hatt siden. Statsgjelden økte som kjent de fleste steder når statene måtte steppe inn og bruke finanspolitikken aktivt under pandemien. Spesielt i 2020 gjorde «statsgjeld som andel av BNP» et hopp overalt. Siden 2021 har utviklingen likevel divergert mellom EU/eurosonen og USA.

Eksepsjonell ekspansiv finanspolitikk og store budsjettunderskudd har med andre ord stimulert den amerikanske økonomien mer, med lånte penger.

Mens man i EU/eurosonen har sett en normalisering, og statsgjeldsgraden har gått tilbake til nivåene man nesten hadde før pandemien, har tilsvarende tall for USA gjort et byks og holdt seg høye. Ifølge IMF-tall har statsgjeldsgraden i USA ligget 10-15 prosentpoeng høyere etter pandemien sammenlignet med pre-pandemi-nivåer. Eksepsjonell ekspansiv finanspolitikk og store budsjettunderskudd har med andre ord stimulert den amerikanske økonomien mer, med lånte penger.

Deler av forklaringen er trolig at EU/eurosonen i større grad tok i bruk kriselån som del av redningspakkene under pandemien – lån som i ettertid ble betalt tilbake, og ikke ble belastet statene. I USA ble det som kjent sendt sjekker direkte til husholdningene i flere omganger, penger som ble overført og ikke betalt tilbake. Dette har trolig stimulert den amerikanske økonomien mer enn den europeiske, spesielt når man ser at de amerikanske husholdningene har brukt og ikke spart pengene.

Snur immigrasjonen?

Et annet eksepsjonelt forhold er immigrasjonsbølgen i USA siden 2020. Deler av den kan kanskje kalles oppdemmet immigrasjon etter nedstengte økonomier og grenser under pandemien, men bølgen har helt klart påvirket arbeidsmarkedet i USA. Den samlede netto økte sysselsettingen siden 2020 kan nesten helt tilskrives immigranter og utenlandskfødte arbeidere

Dette i en periode der arbeidsledigheten i USA falt til det laveste nivået siden 1953, og lønnsveksten tok av. Lønnsveksten hadde trolig vært enda høyere og vekstevnen i den amerikanske økonomien lavere dersom man ikke hadde hatt denne immigrasjonsbølgen med billig arbeidskraft. Pengepolitikken og rentenivået ville trolig også vært annerledes tilpasset også – alt annet likt.

Begge disse to forholdene er trolig underkommuniserte og eksepsjonelle. Hvorvidt de er varige vil tiden vise, men det er grunn til å tro at nettoimmigrasjonen vil snu de neste fire årene selv om ikke hele immigrasjonsbølgen blir reversert. Mer usikkert er utsiktene for finanspolitikken, budsjettunderskuddene og statsgjelden. Selv om Musk er i gang med opprydding i deler av offentlig sektor, har Trump lovet skattekutt fremover også. Det vil koste.

Den amerikanske økonomien har helt klart vært eksepsjonell sterk de siste årene. Men det har den ekspansive finanspolitikken og immigrasjonen vært også.