FOR TREGE: Visesentralbanksjef Pål Longva (t.v) og Norges Bank reagerer for tregt på internasjonale endringer, og burde begynt med rentekutt i fjor sommer, mener professor Leif Anders Thorsrud, BI (t.h). Her sammen med sjeføkonom Elisabeth Holvik fra fjorårets Norges Bank Watch-presentasjon. Foto: Are Haram