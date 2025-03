USAs økonomi vokste med 2,3 prosent annualisert i fjerde kvartal, viser nye estimater torsdag.

De første estimatene for den amerikanske BNP-veksten viste også en vekst på 2,3 prosent i fjorårets siste kvartal.

Dette var den tregeste veksten på tre kvartaler, og var ned fra 3,1 prosent i tredje kvartal. Forventningen på forhånd lå da på 2,6 prosent, ifølge Trading Economics.

Før dagens nye revisjon var det ventet en bekreftelse av den første målingen på 2,3 prosent.

Større vekst enn ventet

Separate tall for varige goder viser en ordreøkning på 3,1 prosent på månedsbasis i januar, mens forventningen lå på 2,0 prosent, ifølge Trading Economics.

Måneden før var det en tilbakegang på 1,8 prosent.

Ekskludert transport var det flat utvikling i ordrene for varige goder på månedsbasis, mot 0,1 prosents økning i desember og konsensus nå på 0,3 prosent.

Flere nye på dagpenger

Torsdag er det også kommet nye tall fra det amerikanske arbeidsmarkedet.

Jobless claims-tall viser at 242.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 22. februar. Tallet for uken før var opprinnelig 219.000, men er justert til 220.000.

På forhånd var det nå ventet 221.000, ifølge Trading Economics.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta dagpenger – continuing jobless claims – var 1.862.000 pr. 15. januar. Her lå konsensus på 1.870.000. Tallet for uken før var opprinnelig 1.869.000, men er revidert til 1.867.000.