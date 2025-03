For første gang skal Norges Bank i mars både selge kroner for Oljefondet og kjøpe kroner for å trimme valutareservene ned. Det gjør at nettosalget synker fra 300 millioner kroner daglig i februar til 274 millioner kroner daglig.

Dette var en mye mindre nedgang enn ventet. DNB Markets ventet på forhånd en nær halvering, til 170 millioner kroner.

Beløpet Norges Bank daglig skal kjøpe fra mars og ut året er i prinsippet gitt ut fra regnskapet for valutareservene i 2024. Dette regnskapet viste nylig at resultatet økte fra 70 til 95 milliarder kroner, hvorav hoveddelen skyldtes kronesvekkelsen. Av dette overføres 30 milliarder kroner som utbytte til statskassen, et litt større beløp enn ventet og nær dobbelt så mye som for 2023. Det tilsier at Norges Bank også må selge mer valuta/kjøpe mer kroner enn hittil antatt, 126 millioner kroner daglig.

Ryddesalg

Også på et annet område skiller Norges Banks valutatransaksjoner i år seg fra de foregående årene. I tillegg til behovet for å veksle oljeskatteinntekter i kroner om til valuta for plassering i Oljefondet (den «tradisjonelle» delen av disse transaksjonene) og beslutningen om å trimme valutareservene (nytt fra mars i år), skal Norges Bank også selge 82 milliarder kroner ekstraordinært i år. Dette skyldes ubrukte budsjettkroner over noen år, og slike operasjoner gjøres med ujevne mellomrom.

Grunnen til at kronesalget synker mye mindre enn ventet i mars er at det utenom dette ryddesalget og kjøp av kroner for å trimme valutareservene hadde vært en økning fra 300 til 400 millioner kroner i daglig kronesalg for Oljefondet.

Nettokjøper neste år

Da alle puslespillbitene for 2025 var på plass, konkluderte valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets med at det netto fortsatt vil bli solgt kroner fra Norges Bank i år.

Først i 2026 ligger det an til at Norges Bank snur fra netto kronesalg til netto kronekjøp, med mindre enten oljeskatteinngangen skulle falle mye og/eller underskuddet på statsbudsjettet av andre grunner øker mye allerede i år.

Etter stort fokus på Norges Banks kronesalg i 2022 og 2023, har færre kommentatorer pekt på dette som en sannsynlig eller viktig driver bak kronesvekkelsen i 2024. Nå, som de daglige nettobeløpene synker, vil også det få færre til å skylde på valutatransaksjonene når eller hvis kronen svekker seg.

Kronen reagerte heller ikke på fredagens overraskende høye kronesalg.