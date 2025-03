Feds favorittall: Høyere inflasjon i USA

PCE-inflasjonen i USA (personal consumption expenditure) kom inn på 0,3 prosent på månedsbasis i januar, mot 0,3 prosent i desember. På forhånd var den også ventet å bli værende på 0,3 prosent, ifølge Trading Economics.

På årsbasis var PCE-inflasjonen på 2,5 prosent i januar, mot 2,6 prosent i desember. Dette var den første oppbremsingen på fire måneder, og helt i tråd med konsensus.

Kjerne-PCE, hvor volatile forhold som mat- og energipriser ekskluderes, kom inn på 0,3 prosent på månedsbasis i januar. Måneden før var den på 0,2 prosent. På forhånd var det også ventet en økning til 0,3 prosent, ifølge Trading Economics.

På årsbasis var kjerne-PCE på 2,6 prosent, mot 2,8 prosent måneden før. Konsensus her var på 2,6 prosent.

PCE-tallene er Federal Reserves foretrukne indikator for prisveksten i USA.

SER TO FED-KUTT: Kyrre Knudsen, sjeføkonom i SpareBank 1 Sør-Norge. Foto: Iván Kverme

– Heldigvis for Trump

– Heldigvis for Trump var det ingen overraskelser denne gangen. Men vi ser at politikken han fører både kan gi høyere priser, på grunn av tollsatsene, og økt usikkerhet i de amerikanske bedriftene. Dette kan føre til at bedriftene blir mer forsiktige i tiden fremover, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i SpareBank 1 Sør-Norge.

Han mener inflasjonstallene bygger opp om forventningen om to rentekutt i USA i år, men at det kan ta litt tid før det neste kuttet kommer.

– Fed vil nok se an hvordan Trumps politikk slår ut på priser og inflasjon, og også på aktiviteten i bedriftene, før de tar en beslutning, sier Knudsen.

Renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner falt til 4,256 etter offentliggjøringen.

Oppjusterte prognoser

Federal Reserves inflasjonsmål ligger på 2 prosent. Den amerikanske sentralbanken oppjusterte inflasjonsprognosene sine i desember.

Prognosen for PCE-inflasjonen i 2025 ble oppjustert fra 2,1 til 2,5 prosent. Estimatet for kjerne-PCE-inflasjonen ble oppjustert fra 2,2 til 2,5 prosent.

Forbruket falt uventet

Øvrige tall fredag ettermiddag viser at private inntekter i USA økte med 0,9 prosent på månedsbasis i januar, mot 0,4 prosent i desember. Forventningen her var på 0,3 prosent.

Privat forbruk, som anses som den viktigste motoren i USAs økonomi, falt imidlertid med 0,2 prosent, mot en oppgang på 0,8 prosent måneden før, mens det nå var ventet en økning på 0,1 prosent.