Nå er det klart: Donald Trump har ikke vært en universalkur for amerikansk økonomi. Amerikansk tiårig statsrente er en sentral temperaturmåler for vekstutsiktene, og den har falt med 20 basispunkter bare den seneste uken. Fra toppen i januar er fallet på over 50 basispunkter.

«Etter de seneste dagers tumulter, har ‘hypen’ rundt det amerikanske presidentvalget åpenbart lagt seg. Like åpenbart er det at Trump ikke lenger er en «messias» for børsen – tvert imot sprer det seg en uro rundt veksten», skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i sin morgenrapport.

Løpende nøkkeltall oppsummeres blant annet i Atlanta Feds indikator GDPNow, som lenge har vist langt sterkere vekstimpulser enn trend.

Før helgen stupte GDPNow fra en vekst på rundt 2,3 prosent til minus 1,5 prosent.

– Uro viktigst

Kredittstrateg Ole André Kjennerud i DNB Markets har en stund gått mot «moderskipets» prognoser, og har i stedet varslet lavere renter i USA, blant annet på grunn av svake vekstutsikter. Markedet har undervurdert betydningen av økt politisk usikkerhet, mener han.

«For mye vekt har vært lagt på hvordan økt toll kunne løfte inflasjonen, mens den virkelige historien, tendensen til å underminere veksten, ble oversett», skriver Kjennerud i en ukekommentar.

SKADELIG: Økt toll betyr svakere vekst, ikke primært høyere toll, sier Ole Andre Kjennerud. Foto: Thomas Bjørnflaten

Derfor tror Kjennerud at Federal Reserve vil måtte kutte renten igjen, selv om ferske inflasjonstall har vært på den høye siden.

Bedriftene bremser

Kjennerud viser også til at S&P 500 steg 2,7 prosent i januar, men siden har falt 1,4 prosent mens Nasdaq har falt 4 prosent.

I helgen fikk det transatlantiske samarbeidet et alvorlig skremmeskudd, og har bidratt til usikkerheten om amerikansk politikk, argumenterer Kjennerud. Dette er forsterket av finanspolitikken, gjennom bråstans i utgifter og store oppsigelser i USA.

«Mengden av politikkendringer, kombinert med uforutsigbarheten, gjør det vanskeligere for bedrifter å vurdere risikoen og planlegge fremover», mener Kjennerud, som ser tegn til lavere investeringer og marginer.